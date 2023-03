Nokia nun auch bei O2 und Blau zu finden – Telefonica und Blau kooperieren zukünftig beim Vertrieb und das bedeutet für Verbraucher, dass man die aktuellen Nokia Handys auch bei den Marken des Unternehmens finden kann. Konkret gibt es ab sofort das Nokia X30 und auch das Nokia G60 in Verbindung mit einem Mobilfunk-Vertrag.

Man findet die Geräte dabei sowohl direkt bei O2 (in Verbindung mit einem O2 Free M Boost mit 20 + 20 GB Tarif) als auch bei Blau in Kombination mit den Flatrates des Discounters. Hintergrund ist dabei unter anderem die Nachhaltigkeit der neuen Modelle, auf die Nokia besonders Wert legt. Man schreibt dort zum Ansatz:

Während das Gehäuse des X30 aus 100 % recyceltem Aluminium und aus 65 % recyceltem Kunststoff besteht, sind es beim Gehäuse des G60 60 % recycelter Kunststoff. Beide Smartphones sind durch eine umfangreiche 3-Jahres-Garantie geschützt und ermöglichen drei Betriebssystem-Upgrades. Dies sowie die robuste Bauweise der Geräte sind wichtige Voraussetzungen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und so den eigenen CO₂-Fußabdruck zu verbessern. Aufgrund dieser nachhaltigen Faktoren haben es die beiden Geräte auch in das Ökobewertungssystem von Eco Rating geschafft.