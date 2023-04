Samsung Galaxy Watch 6: Displaygröße wächst auf 1,47 Zoll – Samsung wird auch in diesem Jahr wieder eine neuen Generation der Galaxy Watch vorstellen und wenn die bisherigen Informationen stimmen, wird das Display der Uhr in diesem Jahr etwas größer ausfallen. Die 5. Generation der Samsung Smartwatch hatte ein Display mit 1,4 Zoll und einer Auflösung von 450×450 Pixeln. Diese Größe soll bei der Galaxy Watch 6 in 2023 auf 1,47 Zoll angehoben werden und die Auflösung steigt dann wohl auch auf 475×475 Pixel. Das zumindest sind Informationen, die derzeit von IceUniverse geteilt werden.

Der Leaker schreibt dazu:

100% bestätigt, Exklusiv: Die Samsung Galaxy Watch 6 hat die Bildschirmdiagonale des Ziffernblatts auf 1,47 Zoll vergrößert, und auch die Auflösung wurde entsprechend verbessert, wodurch die Bildschirmproportion endlich verbessert wurde.

Weitere Details rund um die neue Smartwatch fehlen bisher noch, daher bleibt offen, was genau Samsung an weiteren Verbesserungen bei der verbauten Technik und den Features plant. Man kann aber davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten bis zum Marktstart noch weitere Details kommen werden.

Bild: Galaxy Watch 5