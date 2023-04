iPhone 15 ultra – Kamera-Modul soll doch kleiner ausfallen – Nach wie vor ist unklar, ob es in diesem Jahr ein iPhone 15 pro oder ein iPhone 15 ultra geben wird. Unabhängig vom Namen gibt es aber bereits Details, wie die neuste Version im Premium-Bereich aussehen soll. Wenn die Daten stimmen, fällt das Kamera-Modul bei den neuen iPhone 15 ultra dabei gar nicht ganz so groß aus, wie befürchtet. Der Zuwachs soll nur bei etwa 5 Prozent liegen, das ist zwar etwas mehr, aber wird wohl nicht wirklich auffallen. Es gibt auch bereits CAD Grafiken auf Basis der aktuellen Angaben zu den Modellen.

Man sieht auch die etwas abgerundeten Kanten bereits im CAD Design, die 2023 die Modelle von den aktuellen Versionen abheben sollen.

Generell sind diese Design-Entwürfe noch keine Leaks direkt von Apple, sondern Eigen-Entwicklungen auf der Basis von bekannten Details wie der Größe der Kamera oder anderen Werten. In Details und vor allem bei der Oberfläche werden die fertigen Modelle daher wohl auch noch deutlich abweichen. Das ist aber nicht weiter neu, denn in jedem Jahr gibt es diese Vorab-Grafiken, die in Detailpunkten die Weiterentwicklung (wie hier beim iPhone 15 pro bzw. dem iPhone 15 ultra) zeigen sollen.

HINWEIS Sicher scheint dagegen, dass es auch 2024 kein iPhone 15 mini geben wird. Apple hat die kleinen Smartphones 2022 abgeschafft und wird dies wohl auch 2023 so beibehalten.

iPhone 15: Kommt eine Ultra-Version der neuen Modelle?

Apple hat in diesem Jahr bei den neuen iPhone 14 die Modellpalette bereits ziemlich verändert, im kommenden Jahr könnte dies weiter gehen, denn Marc Gurman geht davon aus, dass Apple ein iPhone 15 ultra auf den Markt bringen wird. Laut seinen Informationen sollen die iPhone 15 ultra dabei die aktuellen “pro max” Modelle ablösen und daher den absoluten Premium-Bereich bei Apple bilden. Bisher ist leider nicht bekannt, ob es dann auch bessere Technik für die Ultra-Varianten gibt oder ob sich die Unterschiede zu den normalen Pro-Modellen weiterhin in erster Linie bei der Größe finden werden.

