Apple: eigenes 5G-Modem soll 2025 kommen – Apple arbeitet derzeit daran, immer mehr Komponenten nach den eigenen Vorstellungen zu fertigen und daher nicht mehr auf die Standard-Angebote von Prozessoren und Modems zu setzen. So will man die Zusammenarbeit von Technik und Software bei den iPhone noch weiter verbessern. Unter anderem soll es zukünftig ein eigenes 5G-Modem geben, dass die Nutzung des Mobilfunk-Netzes inklusive 5G nach den Vorstellungen von Apple umsetzt. Allerdings scheint es noch etwas zu dauern, bis diese Entwicklung einsatzbereit ist, ein neuer Bericht geht davon aus, dass der Einsatz in der Praxis erst 2025 erfolgen soll.

Bei Patently Apple schreibt man dazu im Original:

Ein neuer, heute veröffentlichter Bericht besagt, dass Jeff Pu, Director of Tech Research für die Haitong International Securities Group in Taipei, in einer Forschungsnotiz an Kunden schrieb, dass Apple plant, 2025 ein iPhone SE mit einem maßgeschneiderten 5G-Modem herauszubringen. Er fügte hinzu dass das Modem von Apples Chipherstellungspartner TSMC hergestellt würde. Der heutige Bericht von MacRumors wies darauf hin, dass Ming-Chi Kuo die Massenproduktion des iPhone SE der vierten Generation in der ersten Hälfte des Jahres 2024 beginnen würde, und der CEO von Qualcomm rechnete auch mit einem Zeitrahmen für Apples Modem bis 2024, aber Pu glaubt, dass die Markteinführung des Geräts stattgefunden hat auf 2025 verschoben.

Apple hat im Mobilfunk-Bereich einen Großteil der Patente der Modem-Entwicklung von Intel gekauft und setzt daher nun darauf, eigene Lösungen für diesen Bereich zu entwickeln. Zukünftig will man dies auch nutzen und da 2025 die Zusammenarbeit mit Qualcomm bei den Modems und Chips ausläuft, scheint das ein guter Zeitpunkt für eigenen Techniken.

Bisher gibt es leider keine Hinweise, was genau Apple beim eigenen Model plant und welche Features die neuen Techniken haben werden. Man kann aber davon ausgehen, dass Apple wohl vor allem beim Thema Energieverbrauch und auch bei der Antennenleistung Verbesserungen anstreben wird. Man dürfte also auch mit wenig Empfang bessere Verbindungen bekommen.

