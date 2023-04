Xiaomi Mix Fold 3: Start im zweiten Halbjahr 2023 erwartet – Xiaomi wird in diesem Jahr den Nachfolger der eigenen faltbaren Smartphones auf den Markt bringen und wenn das Unternehmen den Ansatz nicht grundlegend ändert, wird es sich dabei um das Xiaomi Mix Fold 3 handeln.

Es gibt mittlerweile auch erste Hinweise, was Xiaomi für die neuen Mix Fold 3 plant und wenn die Daten stimmen, kann man sich auf folgendes Setup freuen:

Dünner und leichter

SD 8 Gen 2 Prozessor, LPDDR5X, UFS 4.0

Laden mit 67 W, kabelloses Laden

USB 3.2

Haupt- + UW- + Periskop-Zoomobjektiv

Wasserdicht

Die neuen Modelle sollen dabei im zweiten Halbjahr 2023 auf den Markt kommen, einen genauen Termin dafür gibt es bisher noch nicht. Dazu fehlen auch noch Angaben zum Design. Die anderen Hersteller setzen mittlerweile bei den faltbaren Smartphones auf größere Außendisplay, das könnte auch eine Neuerung sein, die beim Mix Fold 3 zu finden ist, eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.

Preislich wird sich das Fold 3 von Xiaomi wieder im oberen Preisbereich bewegen. Das kennt man aber mittlerweile von den faltbaren Smartphones: sie sind mit die teuersten Modelle, die man derzeit in Deutschland bekommen kann und das wird auch beim Mix Fold 3 nicht anders sein.

Wird es das Mix Fold 3 für Deutschland geben?

Xiaomi hat die Fold Serie bisher nicht für Deutschland gestartet. Auch das Xiaomi Mix Fold 2 und die Vorgänger gab es daher nicht in Deutschland (zumindest offiziell) und es ist abzunehmen, dass auch das Mix Fold 3 nicht in einer internationalen Version erscheinen wird. Das Smartphones dürfte daher in Deutschland nich offiziell auf den Markt kommen, es sei denn, Xiaomi ändert die eigene Modellpolitik (was aber eher unwahrscheinlich ist). Der hohe Preis spielt daher wohl für deutsche Nutzer kaum eine Rolle, weil die Modelle ohnehin nicht bestellbar sind und für den deutschen Markt auch nur mit Einschränkungen genutzt werden können.

BILD Mix Fold

