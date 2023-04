Honor 90: Launch soll bereits Ende Mai sein – Honor arbeitet derzeit am Start der neuen Honor 90 Serie und wenn die aktuellen Leaks stimmen, werden die neuen Modelle bereits Ende Mai auf den Markt kommen. Das Unternehmen hatte den Start selbst für das zweite Quartal angekündigt, nun haben Leaker den Termin auf den Mai präzisiert. Fans müssen also gar nicht mehr so lange warten.

Technisch gesehen sollen die neue Honor 90 Serie auf eine Snapdragong 7 Gen 1 Prozessor setzen und das Pro-Modell wohl auf einen Snapdragon 7 Gen2 oder einen Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz. Es wird also nicht de besten Prozessor am Markt geben, daher ist zu erwarten, dass auch die Honor 90 Smartphones eher wieder im mittlerweile Preisbereich von knapp unter 500 Euro zu finden sein werden.

Bei der Kamera soll ein Samsung ISOCELL HP3 Sensor zum Einsatz kommen. Damit setzt Honor auf eine 200 MP Kamera, bleibt abzuwarten, wie gut die Bilder dann ausfallen werden. Samsung schreibt zum eigenen Sensor:

Die ISOCELL HP3, mit einer 12 Prozent kleineren Pixelgröße als die 0,64 μm des Vorgängers, packt 200 Millionen Pixel in ein optisches Format von 1/1,4 Zoll, was dem Durchmesser des Bereichs entspricht, der durch das Kameraobjektiv erfasst wird. Damit kann ISOCELL HP3 eine etwa 20-prozentige Reduzierung der Kameramodulfläche ermöglichen, wodurch Smartphone-Hersteller ihre Premium-Geräte schlank halten können. Der ISOCELL HP3 ist mit einer Super-QPD-Autofokuslösung ausgestattet, was bedeutet, dass alle Pixel des Sensors mit Autofokusfunktionen ausgestattet sind. Darüber hinaus verwendet Super QPD eine einzelne Linse über vier benachbarte Pixel, um die Phasenunterschiede sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung zu erkennen. Dies ebnet den Weg für eine genauere und schnellere Autofokussierung für Benutzer von Smartphone-Kameras. Der Sensor ermöglicht es Benutzern auch, Videos in 8K mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) oder 4K mit 120 fps aufzunehmen, mit minimalem Verlust im Sichtfeld bei der Aufnahme von 8K-Videos. In Kombination mit der Super QPD-Lösung können Benutzer filmähnliche Filmaufnahmen mit ihren Mobilgeräten machen.

Leider ist unklar, ob das Honor 90 auch in Deutschland angeboten wird. Das Unternehmen bietet derzeit nur das Honor 70 an, die aktuelle Version Honor 80 wurde in Deutschland offiziell nicht gestartet. Daher kann es passieren, dass Fans auch auf das neue Honor 90 warten müssen.

BILD: Honor 80