Samsung kündigt weitere Deals für die Galaxy S23 Reihe an – Die Samsung Quartalszahlen sehen bisher wenig zufriedenstellen aus, aber das Unternehmen hat angekündigt, dass man in der zweiten Hälfte des Jahres das starke Samsung Galaxy S23 weiter pushen will. Dank der guten Verkäufe dieser Modelle war der Start in 2023 kein komplettes Desaster und für die kommenden Monate will man diese weiter ausbauen. Daher soll es regional angepasste Aktionen und Deals geben, mit denen man die Verkaufszahlen weiter hoch halten möchte. Konkrete Hinweise dazu fehlen bisher noch, aber aktuell waren es vor allem Bundle Angebote (ein Handy/Tablet usw. gratis dazu) und andere Deals, mit denen man die Verkäufe gepusht hat.

Samsung schreibt selbst:

In der zweiten Hälfte [2023] wird erwartet, dass der Smartphone-Markt angesichts der Anzeichen einer globalen Wirtschaftserholung sowohl im Volumen als auch im Wert steigen wird. Daher erwartet das MX Business eine besonders starke Nachfrage im Premiumsegment. Das MX Business wird seine neuen faltbaren Telefone mit verbesserter Benutzererfahrung vorstellen und damit die Führungsposition von Samsung in dieser Kategorie weiter festigen. Für die Serien Galaxy S23 und Galaxy A wird MX eng mit Partnern zusammenarbeiten und auf die Region zugeschnittene Kundenverkaufsprogramme implementieren. Darüber hinaus wird das MX-Geschäft die Wettbewerbsfähigkeit seiner Tablets und Wearables stärken und das Premium-Ökosystemerlebnis inmitten eines erwarteten flachen Marktes hervorheben, der auf ein signifikantes Wachstum während der Pandemie folgt.

Aktuell gibt es bereits eine ganze Reihe von Samsung Aktionen und es wird interessant werden zu sehen, was genau sich das Unternehmen für die kommenden Monate vorgenommen hat.

Ein Samsung Galaxy S23 FE wird leider nicht erwähnt, daher bleibt offen, ob es so ein Modell geben wird oder nicht.

