Apple Watch 9: kommt der Utra Button? – Bisher gibt es noch kaum Hinweise, was genau Apple für die kommende Apple Watch 9 plant, daher ist noch nicht abzusehen, was genau an Funktionen und Features in die neue Smartwatch gepackt wird. Bei imore hat man aber die Hoffnung, dass Apple ein Feature der aktuellen Watch ultra in den neuen Modellen umsetzt: den Zusatzbutton.

Bei imore schreibt man dazu:

Die Apple Watch Ultra-Taste befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses von der Digital Crown und der Seitentaste und wird verwendet, um so ziemlich alles zu tun. Während Apple es als praktisches Trainingstool zum Protokollieren von Rundenzeiten oder zum Wechseln zwischen Triathlon-Events präsentiert, wird sein wahres Potenzial durch die Verwendung der Shortcuts-App freigesetzt. Mit der Automatisierungssuite von Apple können Sie die Aktionstaste auslösen, um alle möglichen Dinge zu tun, einschließlich Heimautomatisierung, eine ChatGPT-Verknüpfung starten oder einfach eine Reihe von Optionen einrichten, um eine bestimmte App oder Funktion aus einem Menü auswählen zu können. Wir hoffen, dass der Aktionsknopf mit der Serie 9 den Sprung zur Standard-Apple Watch schafft, da es nicht unbedingt die Art von Funktion ist, für die Sie nur Verwendung finden können, wenn Sie ein Ultramarathon-Läufer sind.

Hinweise darauf, ob Apple wirklich plant, den Button auch für die normalen Uhren zur Verfügung zu stellen, gibt es bisher nicht. Generell braucht die Watch Ultra natürlich auch einige eigenständige Merkmale, die sie von den normalen Uhren von Apple abgrenzt, daher spricht auch einiges dafür, dass der Button exklusiv bei der Watch Ultra (und eventuell auch der Watch Ultra 2) bleiben wird. Vielleicht bringen ja kommende Leaks an dieser Stelle etwas Licht in die Pläne von Apple rund um die Apple Watch 9.

BILD Apple Watch ultra

