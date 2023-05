Keine 5 Euro Flatrates mehr bei den Drillisch Marken – Die Inflation schlägt mittlerweile auch im Mobilfunk durch. O2 hat bereits reagiert und die Preise für die neuen O2 Mobile Tarife und für die O2 Prepaid Flat leicht angehoben. Bei den Drillisch Marken wie WinSIM, PremiumSIM, Sim.de oder auch Maxxim scheint man inzwischen auch den Preisdruck zu spüren, denn das Unternehmen hat bereits in der zweiten Woche in Folge die Flatrates unter 5 Euro nicht mehr im Angebot. Normalerweise gab es immer bei zwei ode drei Marken einen Handytarif für 4.99 Euro monatlich. In den letzten beiden Wochen lag der billigste Preis bei 5.55 Euro, in der Regel sogar bei 5.99 Euro. Seit Mai gibt es diese Deals aber nicht mehr. Es sieht also so aus, als wären auch bei Drillisch die 5 Euro Tarife nicht mehr wirklich rentabel.

Für Kunden bedeutet das natürlich auch, dass es noch schwieriger wird, eine wirklich billige Allnet Flat zu bekommen – vor allem Wenig-Nutzer haben nun etwas weniger Auswahl in diesem Bereich.

Sim.de Tarife ab 5.99 Euro

Natürlich gibt es auch weiter einige Tarife unter 5 Euro Grundgebühr im Monat, aber komplett Allnet Flat (mit kostenlosen Gesprächen und SMS sowie Datenvolumen) sind kaum noch zu finden. Dazu muss man leider wohl auch damit rechnen, dass andere Anbieter in diesem Bereich reagieren müssen und daher die Zahl der verfügbaren 5 Euro Tarife noch weiter sinkt. Die Inflation und damit der Kostendruck macht auch vor anderen Anbietern nicht halt.

Möglicherweise gibt es daher im 5 Euro Bereich bald die gleiche Entwicklung, die es vor einigen Jahren bereits bei den 3 Euro Mobilfunk-Tarifen gab: die regulären Angebot wurden weitgehend eingestellt und Tarife in diesem Preisbereich gibt es nur noch, wenn ein Anbieter Sonderaktionen und Deals fährt.

ür die 5 Euro Flatrates ist das aber wohl nicht nicht entschieden, immerhin entspannt sich die Lage rund um die Inflation gerade und daher sinkt möglicherweie auch der Kostendruck im Mobilfunk-Bereich wieder. Vielleicht überrascht Drillisch ja bei kommenden Aktionen wieder mit 5 Euro Flatrates.

