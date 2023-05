Instagram will Twitter-Konkurrenz starten – Twitter kommt nach der Übernahme durch Elon Musk nicht aus der Kritik, die Konkurrenz kann aber bisher davon nicht so richtig profitieren. Instagram sieht daher nun die Chance, die Schwäche auf dem Markt mit einer eigenen App auszunutzen und will bereits im Juni einen textbasierten Kurznachrichtendienst starten. Viele Details sind dazu bisher nicht bekannt, aber einige Einzelheiten gibt es bereits:

Beschränkung auf 500 Zeichen

Ausgewählte Ersteller, die die App über das Early-Access-Programm nutzen

Meta wandte sich an Influencer und Prominente, um ein Konto in der App zu erstellen

Die neue App wird dabei unter dem Namen Project 92 oder Barcelona entwickelt und soll sich wohl zuerst an Content Creators und Influenzer richten. Wie dann der endgültige Name ausfallen wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Oberfläche der aktuellen Screenshots sieht nach wie vor sehr nach Twitter aus und scheint die bekannten Funktionen der Plattform zu bieten. Bleibt abzuwarten, ob es darüber hinaus noch weitere Techniken geben wird, mit der sich die neue App von Twitter abgrenzt. Die Wünsche an einen neuen Nachrichtendienst sind auf jeden Fall groß, bereits mit einem funktionierenden System zur Verifizierung von echten Accounts könnte die neue App viele Punkte sammeln.

