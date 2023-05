Qualcomm CEO: Europäische Nutzer wollen Samsung Handys mit Snapdragon Prozessoren – Europäische Nutzer der Topmodelle von Samsung musste lange mit den hauseigenen Exynos-Prozessoren von Samsung auskommen. Mit dem Galaxy S23 hat sich dies nun geändert und Samsung setzt auch für Europa und die restliche Welt auf Snapdragon 8 Gen 2 Prozessoren (auch wenn das nicht ganz billig ist). Aktuell verkaufen sich die Galaxy S23 sehr gut und können dem allgemeine Abwärtstrend auf dem Markt etwas trotzden. Qualcomm CEO Cristiano Amon geht dabei unter anderem davon aus, dass die auch auf den Prozessor zurückzuführen ist und das Snapdragon mittlerweile ein Qualitätsmerkmal geworden ist, auf das die Nutzer achten.

Im Interview heißt es konkret auf die Frage nach der Marke der Prozessoren:

Und das breitet sich auf andere Märkte aus. Sie sehen zum Beispiel europäische Kunden, die sagen: „Endlich haben wir jetzt Handys der Marke Samsung mit Snapdragon, das wollten wir“ – Sie sehen, dass das passiert. Das Interessante ist, dass dies auf andere Weise geschah als beim PC. Ich denke, Verbraucher betrachten ihr Telefon als ihr untrennbares Gerät, als ihre wichtigste Kaufentscheidung für Unterhaltungselektronik, und sie interessieren sich für die Technologie, mit der das Telefon funktioniert. Der zweite Teil der Antwort auf die Frage lautet: Denken Sie daran, dass es in der Computergeschichte – denn Sie sagten von den zwei unterschiedlichen Modellen – in der Computergeschichte, und das ist eine Art jüngere Geschichte, gab es PCs, jetzt gibt es schließlich Telefone Es wird eine Brille oder so etwas sein.