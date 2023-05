Volkswagen will HarmonyOS in die eigenen KfZ für China einbauen – Das HarmonyOS Betriebssystem von Huawei ist in Deutschland und der restlichen Welt kein Verkaufsschlager, wird aber in China gerne genutzt. Nach dem US Embargo und damit dem Ende des Zugriffs auf die wichtigsten Android Dienste hat das Unternehmen das eigene OS mittlerweile zu einen konkurrenzfähigen Betriebssystem entwickelt.

Angeblich plant mittlerweile sogar VW, die eigenen Wagen in China mit HarmonyOS auszustatten und so auf dem Markt in China Vorteile zu bekommen.

GSMarena schreibt zu den Hintergründen:

Laut Quellen der Financial Times befindet sich Volkswagen in Gesprächen mit Huawei, um HarmonyOS in seine in China verkauften Autos zu integrieren. Und angesichts der starken Bevorzugung chinesischer Verbraucher für selbst entwickelte Technologie und der Softwareprobleme von VW ist es für VW weitaus sinnvoller, eine Partnerschaft mit Huawei anzustreben. Im Gegenzug hat Seres HarmonyOS für Android Auto für seine in Europa verkauften Autos eingestellt. Interessanterweise sagt eine der Quellen, dass Volkswagen seine Optionen nicht nur auf Huawei beschränkt hat. Berichten zufolge ist der deutsche Autohersteller generell auf der Suche nach einem langfristigen Partner in China, aber Huawei scheint mit seinem Vorstoß für das HarmonyOS-Ökosystem ganz oben auf der Liste zu stehen.

Für Deutschland scheint dies aber weiter keine Option zu sein. Deutsche Verbraucher müssen also keine Bedenken haben, dass VW die Autos hierzulande mit HarmonyOS anbietet, sondern das Unternehmen setzt außerhalb von China wohl weiter auf die aktuelle Lösung. Da der Markt in China aber einige Besonderheiten hat, scheint HarmonyOS für die Fahrzeuge dort eine durchaus gute Lösung zu sein.