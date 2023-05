Redmi 12: Start bereits Anfang Juni für unter 200 Euro – In den letzten Wochen gab es immer wieder Hinweise und Zertifizierungen rund um das neuen Redmi 12 (nicht zu verwechseln mit dem Redmi Note 12) und nun scheint der Start der neuen Smartphones kurz bevor zu stehen.

Bei Dealabs fasst man den aktuellen Infostand wie folgt zusammen:

das Redmi 12 soll in Frankreich für 199 Euro auf den Markt kommen. Dies wird dann wohl auch der Preis sein, der für ganz Europa zu erwarten ist und damit auch der deutsche Preis für die Redmi 12

Die Modelle sollen bereits am 2. Juni 2023 offiziell vorgestellt werden. Ob die Smartphones dann auch in den Handel gehen werden, ist aktuell nicht bekannt.

Bei der Software soll MIUI 14 zum Einsatz kommen, allerdings setzen die Redmi 12 wohl nur auf Android 12, so dass man bei den Smartphones nicht die neuste Android Version bekommt. Ein Update scheint auch nicht unbedingt geplant. Dazu soll es 3 Farben geben (Blau, Silber und Schwarz). Knallige Designs gibt es offensichtlich nicht, wer dies möchte, muss dann wohl mit einer passenden Hülle arbeiten.

Generell ist das Redmi 12 eher für den Preisbereich der unteren Mittelklasse gedacht und soll Käufer ansprechen, die eher auf den Preis schauen und weniger auf die Technik. Daher kann man generell bei den technischen Daten keinen Spitzenwerte erwarten, sondern Komponenten, die mit einem gute Preis-Leistungsverhältnis kommen.

Eine Bestätigung von Redmi für die Start gibt es bisher noch nicht, auch eine Einladung oder ein Hinweis auf ein Event am 2. Juni wurde bisher nicht ausgesprochen. Daher bleibt offen, ib sich diese Daten auch so bestätigen werden – generell wäre es aber an der Zeit für einen Start eines weiteren Redmi Modells.

BILD: Redmi Note 12