Xiaomi: Umsatz bricht ein, Gewinn steigt trotzdem

Xiaomi: Umsatz bricht ein, Gewinn steigt – Der Smartphone Markt ist derzeit mehr als schwierig, aber Xiaomi scheint einen guten Ansatz gefunden zu haben und kann für das erste Quartal 2023 daher zumindest beim Gewinn einen deutlichen Anstieg vermelden. Der Umsatz sank dagegen deutlich, im erste Quartal 2022 wurden noch 73.4 Milliarden RMB umgesetzt, ein Jahr später waren es nur noch 59,5 Milliarden RMB. Der Umsatz sank also um fast 19 Prozent innerhalb eines Jahres. Beim Gewinn dagegen hat das Unternehmen alles richtig gemacht. Dieser liegt mehr als 13 Prozent über dem Vorjahresquartal .

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Mit einem starken Fokus auf die Optimierung der betrieblichen Effizienz und der Premiumisierungsstrategie meldete Xiaomi eine solide Leistung mit einem Gesamtumsatz von 59,5 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 3,2 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 13,1 % gegenüber dem Vorjahr (YoY) und einem Anstieg von 121,3 % gegenüber dem Vorquartal (QoQ) entspricht. Im ersten Quartal 2023 hat die Gruppe ihre Kernbetriebsstrategie der „doppelten Betonung von Größe und Rentabilität“ effektiv umgesetzt und erste Ergebnisse geliefert. Die gesamte Bruttogewinnmarge der Gruppe erreichte einen Rekordwert von 19,5 %. Die Bruttogewinnmarge des Smartphone-Geschäfts der Gruppe betrug 11,2 %, was einer Steigerung von 3,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Gesamtbestand belief sich auf 42,6 Milliarden RMB, ein Rückgang von 24,1 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte den niedrigsten Stand seit neun Quartalen.

Vor allem im Smartphone Bereich sieht man recht deutlich, woran der gesunkene Umsatz liegt. Im ersten Quartal 2022 hat Xiaomi noch 38,5 Millionen Smartphones weltweit verkauft. In diesem Jahr waren es im ersten Quartal nur noch 30,4 Millionen Units.Das Unternehmen hat es aber geschafft, vor allem die Premium-Modelle in den Handel zu bringen, so dass der Gewinn trotz der geringeren Verkaufszahlen sogar gesteigert werden konnt.