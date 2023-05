Xiaomi: Zahl der MIUI Nutzer knackt neue Rekordwerte – Xiaomi hat die Unternehmenszahlen für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben und dabei auch einen Hinweis gegeben, wie beliebt das eigene MIUI System mittlerweile ist. Im ersten Quartal 2023 ist die Zahl der aktiven Nutzer pro Monat (MAU) dabei um mehr als 12 Prozent angestiegen und liegt nun knapp unter 600 Millionen aktiven Nutzern. Xiaomi weist zum März 2023 594,8 Millionen Nutzer (MAU) aus. Dabei ist die Zahl der verkauften Smartphones an sich sogar gefallen, aber offensichtlich reichen die aktuellen Verkaufszahlen aus, um diese Steigerung zu generieren.

Das Unternehmen schreibt zu den Zahlen:

Im März 2023 erreichte die MAU von MIUI weltweit und auf dem chinesischen Festland Rekordhöhen. Der weltweite MAU von MIUI erreichte 594,8 Millionen, ein Anstieg von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr, während der MAU von MIUI auf dem chinesischen Festland 146,2 Millionen erreichte, ein Anstieg von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Xiaomi weist leider nicht aus, welche MIUI Version wie oft genutzt wird. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass auch noch eine Reihe von älteren Versionen auf Smartphones laufen, die keine Updates mehr bekommen. MIUI ist für Xiaomi zunehmend wichtig, denn das Unternehmen generiert über diese Plattform weitere Einnahmen. Über Verkäufe und Werbung konnte Xiaomi beispielsweise im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von etwa 7 Milliarden RMB machen (Vorjahr 7,1 Milliarden RMB) – damit ist MIUI mittlerweile ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor geworden. Dazu ist MIUI eine der wichtigsten Plattformen für Android in China nachdem Huawei mittlerweile (gezwungenermaßen) auf HarmonyOS setzt. Ein Wachstum in dem Bereich bedeutet auch, dass Android weiter in China wächst.

Was sind monatlich aktive Benutzer (MAU)?

Monatlich aktive Benutzer (MAU) sind ein wichtiger Leistungsindikator (KPI), der von sozialen Netzwerken und anderen Unternehmen verwendet wird, um die Anzahl der einzelnen Benutzer zu zählen, die eine Website im letzten Monat besucht haben. Websites erkennen monatlich aktive Benutzer im Allgemeinen anhand einer Identifikationsnummer, E-Mail-Adresse oder eines Benutzernamens.

MAU hilft dabei, den allgemeinen Zustand eines Online-Unternehmens zu messen und ist die Grundlage für die Berechnung anderer Website-Metriken. MAU ist auch nützlich, wenn es darum geht, die Wirksamkeit der Marketingkampagnen eines Unternehmens zu beurteilen und die Erfahrungen aktueller und potenzieller Kunden zu messen. Anleger, die sich für die Social-Media-Branche interessieren, achten darauf, wenn Unternehmen MAU melden, da es sich um einen KPI handelt, der den Aktienkurs eines Social-Media-Unternehmens beeinflussen kann.

