iPhone 14 plus verkauft sich sogar schlechter als die iPhone 13 Modelle – Seit dem Start der neuen iPhone 14 Modelle gibt es Hinweise, dass die Nutzer eher wenig zum iPhone 14 plus greifen und stattdessen eher die anderen Modelle dieser Reihe bevorzugen. Bei Canalys hat man nun auch einen Überblick für das erste Quartal 2023 veröffentlicht und demnach sind die Verkaufszahlen für das iPhone 14 plus wirklich vergleichsweise niedrig. Der Abstand zu den anderen Modellen der 14er Reihe ist deutlich und sogar das normale iPhone 13 aus dem vorletzten Jahr verkaufte sich in diesem Quartal besser als das iPhone 14 plus.

Apple wird daher wohl bereits überlegen, wie man die Verkaufszahlen in diesem Jahr aufbessern kann (einen Rückkehr des iPhone 15 mini wird es aber wohl nicht geben).

Quelle @ Canalys

Generell gesehen ist das iPhone 14 plus aber immer noch ein Smartphone mit guten Verkaufszahlen. Die Modelle erreichten immerhin den Platz 6 bei den meistverkauften Smartphones und liegen deutlich vor den meisten anderen Android-Smartphones. Daher muss man die Kritik am iPhone 14 plus auch etwas einordnen. Die Verkaufszahlen der Geräte sind insgesamt gesehen gar nicht schlecht, aber eben für Apple Maßstäbe zu niedrig und im Vergleich zu den anderen Smartphones der iPhone 14 Serie fallen die Verkäufe zu gering aus.

Spannend sind in dem Zusammenhang auch die Verkaufszahlen der iPhone SE 3 Modelle. Diese liegen nochmal deutlich unter den Zahlen der iPhone 14 plus und das zeigt auch wieder, dass Apple Nutzer vor allem zu den teuren Modellen mit der besten Technik greifen und ein technisch weniger gut aufgestelltes iPhone im Vergleich eher wenige Fans findet. Dennoch gilt auch hier: das Smartphones schafft es unter die Top15 der meistverkauften Smartphones – ein Fehler war der Start der Modellreihe damit sicher nicht.

