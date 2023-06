Redmi Note 12: Kaum Android-Updates geplant – Die Redmi Note 12 Serie bietet Smartphones für Einsteiger und das merkt man sowohl am Preis als auch an der Technik. Die Smartphones sind sehr günstig zu bekommen (oft bereits für um die 150 Euro) und die verbaute Kamera und der Prozessor sind nicht unbedingt für Höchstleistungen bekannt.

Mittlerweile ist aber leider auch klar, dass Kunden beim Betriebssystem Abstriche machen müssen. Das betrifft sowohl die Versorgung der Modelle mit Android Updates als auch die Sicherheitsupdates für die Modelle. Bei Android endet die Versorgung mit neuen Version teilweise bereits im kommenden Jahr mit Android 14. Bei den Sicherheitsupdates gearantiert Redmi zumindest bis 2026 eine Versorgung mit Patches.

Die geplanten Updates sehen wie folgt aus:

Redmi Note 12 5G

ausgeliefert mit Android 12

Android Updates bis Android 14 (2023)

Sicherheitsupdates bis 2026

Redmi Note 12

ausgeliefert mit Android 13

Android Updates bis Android 15 (2024)

Sicherheitsupdates bis 2026

Man sieht also recht deutlich, dass beide Modellvarianten der Redmi Note 12 Modelle keine langen Updates zu erwarten haben und spätestens nach 2026 immer unsicherer werden. Wer nach einem Smartphones mit lange Update-Zyklen sucht, ist hier also leider verkehrt. Man zahlt zwar wenig für die Modelle, bekommt aber eben auch nicht viel Support.

Redmi Note 12 Updates

Die Redmi Note 12 sind technisch dabei natürlich auch weiter nutzbar, selbst wenn die Updates nicht mehr bereit gestellt werden. Es gibt dann aber keine Bugfixes und keine neuen Funktionen mehr und auch bekannte Sicherheitsprobleme werden nicht mehr behoben. Daher sind die Redmi Note 12 dann vor allem für sensible Anwendungen wie Banking keine gute Lösung mehr und auch andere Apps mit persönlichen Daten sind dann zunehmen angreifbar. Man sollte Geräte nach Ablauf des Supports (EoS – End of Service) daher immer genau in Hinblick auf eventuelle Malware und erfolgreiche Angriffe beobachten.

