Paukenschlag: Auch vivo stoppt den Verkauf von Smartphones in Deutschland – Der Kahlschlag bei den Smartphone-Anbietern auf dem deutschen Markt geht weiter. OPPO und OnePlus haben bereits ihre Regale ausgeräumt und bieten seit Ende letzten Jahres keine Smartphones mehr in Deutschland an. vivo zieht nun nach einem Rechtsstreit mit Nokia ebenfalls die Konsequenzen und hat die Vermarktung in Deutschland eingestellt. Alle Modelle wurden aus dem eigenen Shop genommen und werden auch über Drittanbieter nicht mehr angeboten.

Der Support soll allerdings natürlich weitere gehen. Wer bereits ein vivo Smartphone nutzt, bekommt weiter Kundenservice und auch Updates. Android wird also auch bei den deutschen Modellen weiter aktuell gehalten und auch neue Versionen ausgeliefert. Auf der Webseite gibt es dazu dieses Banner:

Grundsätzlich will vivo aber weiter auf dem deutschen Markt verbleiben und sich nicht wie OPPO komplett zurückziehen. In einer Pressemeldung dazu schreibt das Unternehmen:

Wir haben gegen die Entscheidungen Berufung eingelegt und werden weitere Optionen prüfen. In der Zwischenzeit stehen wir weiter in engem Kontakt mit Nokia, um die Lizenzverhandlungen in Übereinstimmung mit den FRAND-Bedingungen zum Abschluss zu bringen. Unser langfristiges Engagement auf dem deutschen Markt bleibt unverändert. Die Nutzer können sich auf den Kundendienst sowie auf künftige Software-Updates für ihre Geräte verlassen. Es gibt keine Auswirkungen auf unser Geschäft außerhalb Deutschlands.

Früher oder später scheint das Unternehmen also wieder Smartphones anbieten zu wollen, wann genau das soweit sein wird und welche Modelle dies sein könnten, wird sicher auch davon abhängen, wie sich der Rechtsstreit mit Nokia entwickelt.