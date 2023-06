Samsung Galaxy S21: Pinke Linien im Display nach dem Mai-Update – Im Samsung Forum gibt es rund um die Galaxy S21 Modelle einigen Meldungen zu Problemen mit dem Display. Grüne Linien sind leider mittlerweile bei mehrere Anbieter hinlänglich bekannt, aber nach dem Mai-Update scheint es bei Samsung innerhalb der Galaxy S21 Serie auch wieder pinke Linie zu geben. Das ist ebenfalls ein Hinweis auf tote Pixel, die nicht mehr oder nicht mehr korrekt angesteuert werden können. Im Forum schreibt ein Nutzer beispielsweise dazu:

Ich hatte das gleiche Problem. Leider war ich berufsbedingt in Singapur. Ich musste dort ein neues Telefon kaufen, um meine Verfügbarkeit sicherzustellen. Nach der Landung in Indien habe ich das Problem dann in einem örtlichen Geschäft repariert. Musste 26.000 bezahlen, um ein neues Display zu bekommen. Keine Garantie oder so. Ich muss es jetzt irgendwie ein Jahr lang benutzen. Ich kann keiner anderen chinesischen Marke vertrauen. Apfel ist nicht mein Ding. Deshalb musste ich dabei bleiben, da meine offizielle MFA im Telefon konfiguriert war und ein Wechsel des Telefons Kopfschmerzen bereiten würde.