Apple Vision Pro – Markenprobleme in China kündigen sich an – Apple hat die eigenen VR-Brille unter dem Namen Vision Pro mittlerweile angekündigt und die Erwartungen an das neue Modell sind ziemlich hoch. Fans erwarten nicht mehr oder weniger als einen neuen iPhone-Moment im VR-Bereich.

Im wichtigen Markt China könnte das aber Probleme geben, denn dort hat Huawei bereits die Rechte an der Marke “Vision Pro”. Apple kann dort also nicht einfach diese Bezeichnung verwenden. Bei PatentlyApple schreibt man dazu:

Die Marke „Vision Pro“ ist in der Tat Eigentum von Huawei Technologies Co. Ltd, Bantian Huawei Headquarters Office Building, Longgang District, Shenzhen City, Provinz Guangdong.“ Huawei hat seine Marke unter der internationalen Klasse 9 (Bezeichnung 901) angemeldet; Zu den Grundlagen dessen, was in diesem Kurs behandelt wird, gehören: „Computerspeichergeräte; Aufgezeichnete Computerprogramme; Computertastaturen; Aufgezeichnete Computerbetriebsprogramme; Elektronische Stifte; Flexible Flachbildschirme für Computer; Ständer für Tablet-Computer; Videobilddrucker; Herunterladbare Computeranwendungssoftware; Tablet-Computer; Computersoftware (aufgezeichnet) ; Stecker (Datenverarbeitungsgeräte); Maus (Computerperipheriegeräte); integrierte Schaltkreiskarte; Notebook-Computer.“

Bisher gibt es keine Hinweise, wie genau Apple dieses Problem in China lösen möchte, denn man kann wohl kaum davon ausgehen, dass Huawei die Marke abgeben wird. Im Bereich gibt es den Hinweis, dass Apple möglicherweise die VR Brille als “Apple Vision Pro” in China anbieten wird, aber dann kann man wohl recht sicher davon ausgehen, dass Huawei dagegen gerichtlich vorgehen wird. Immerhin würde Apple wohl auch etwas dagegen haben, wenn Huawei in China ein Smartphone unter dem Namen “Huawei iPhone” anbieten würde. Es bleibt also spannend, wie Apple die VR Brille in China vermarkten wird.