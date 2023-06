iPhone 14 pro: Akku altert zu schnell – Die iPhone 14 pro Modelle verkaufen sich richtig gut, allerdings gibt es mittlerweile auch einige Probleme. Beispielsweise berichten einige Verbraucher, dass die Akku-Health der Geräte mittlerweile abgesunken ist und nach dem letzten Update sogar noch etwas weiter absank. Selbst bei neuen Modellen mit wenigen Ladezyklen gab es bereits einen Rückgang beim Akku, aber wohl nicht bei allen Modellen.

So schreibt ein Nutzer im iPhone Forum:

Nach dem Update des iPhone auf iOS 16.4 sank mein Akkuzustand auf 1 Prozent – Ich habe vor ein paar Tagen das iPhone 14 Plus gekauft, nach dem Update auf iOS 16.4 ist mein Akkuzustand auf 1 Prozent gesunken. Mein Telefon zählte nur 25 Akkuzyklen. Jetzt zeigt der Batteriezustand 99 Prozent an. Ein weiteres Problem besteht darin, dass mein Einstellungs-Betaprofil nicht angezeigt wurde

Und ein anderer ergänzt:

14 Profi-Akkuzustand – Was könnte der Grund dafür sein, dass der Zustand meines 14pro-Akkus in 7 Monaten von 100 auf 93 % abfällt und das Gerät auch bei kürzerer Nutzungsdauer heißer wird?

Generell ist es dabei normal, wenn der Zustand der Akkus etwa 1 Prozent pro Monat niedriger ausfällt.Das entspricht der normalen Alterung. Wenn aber der Akku mit einem Mal deutlich an Gesundheit verliert oder in kurzer Zeit immer wieder Prozente weniger angezeigt werden, deutet dies auf ein Problem mit den Modellen hin.

Bisher gibt es leider keine Hinweise von Apple direkt dazu, dass dieses Probleme bekannt ist oder was Verbraucher dagegen tun können. Aktuell scheint es also keine Möglichkeit zu geben, den Akku Zustand zu verbessern. Kunden können daher aktuell nur hoffen, dass der Drop bei der Akku-Health nicht dauerhaft so weiter geht. Ein paar weitere Hinweise um den Akku haben wir hier zusammengestellt: iPhone Akku-Leistung

