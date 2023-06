Qualcomm: Mehrere Mobilfunk-Netze gleichzeitig nutzen – Dual Sim Smartphones sind mittlerweile keine Neuerung mehr und fast alle Modelle auf dem Markt bieten die Möglichkeit, zwei Simkarten einzulegen. Aktuell ist es aber noch so, dass man immer nur eine Sim aktiv nutzen kann. Es ist also immer nur eine Sim für die Datenübertragung oder die Telefonie aktiv. Das könnte sich zukünftig ändern, denn Qualcomm hat einen neuen Schritt bei der 5G DSDA Nutzung vorgestellt. DSDA steht dabei für Dual-SIM Dual-Active und bedeutet, dass tatsächlich zwei Sim Karten parallel aktiv sein können und daher die Datenübertragung auch aus zwei Netzen gleichzeitig erfolgen kann. So lässt sich der Speed im Download noch deutlich steigern.

Qualcomm schreibt zu den Vorteilen von 5G DSDA:

Es ermöglicht Benutzern, auf einer SIM-Karte einen Sprachanruf zu tätigen und auf einer anderen im Internet zu surfen.

Darüber hinaus erweitert unsere Lösung DSDA, um gleichzeitig 5G und 4G abzudecken. Dies ist ein bemerkenswertes Upgrade der Dual-SIM-Dual-Standby-Funktion (DSDS), die es ermöglicht, dass jeweils nur eine SIM-Karte mit aktiven Daten oder Sprache verbunden bleibt.

Zusätzlich zu den DSDA-Funktionen, die wir in der vorherigen Generation eingeführt haben, führt DSDA Gen 2 Dual Data ein, um vielseitigere und erweiterte Anwendungsfälle für die 5G-Datennutzung zu ermöglichen und Endbenutzern die gleichzeitige Nutzung von zwei Datenströmen aus zwei verschiedenen Abonnements (SIMs) zu ermöglichen.

Die neuen Funktionen stehen bereits im Snapdragon X75 Modem bereit, allerdings scheint es bisher noch keine geplanten Smartphone zu geben, die diese Technik unterstützen. Es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis diese Technik bei den Geräten ankommen wird.