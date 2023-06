O2: Unlimited Max Tarif schnell noch buchen – ab Juli wird es deutlich teurer – O2 verändert ab dem 5. Juli die neuen O2 Mobile Tarife bereits wieder. Es gibt nun mehr O2 Mobile Tarife mit Datenvolumen und der neue Mobile XL Tarif bietet satte 62,99 Euro. Damit können O2 Nutzer nun noch einfacher auswählen, wie viel Datenvolumen sie brauchen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Viel-Surfer haben ab dem 5. Juli 2023 die Wahl zwischen dem bekannten O 2 Mobile Unlimited Max und dem neuen O 2 Mobile XL inklusive Grow-Vorteil. Der O 2 Mobile XL verfügt für 62,99 Euro monatlich über 280 Gigabyte Datenvolumen und wächst mit dem Grow-Vorteil jährlich um 10 Gigabyte ohne zusätzliche Kosten.1 Wie der O 2 Mobile Unlimited Max bietet der neue Tarif eine Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s im Download. Mit den 280 Gigabyte des O 2 Mobile XL können die Kund:innen monatlich über 1100 Stunden über ihr Mobilgerät Filme und Serien streamen – also mehr als ausreichend. Der O 2 Mobile Unlimited Max bietet wie bisher unbegrenztes Datenvolumen und ist nun für monatlich 99,99 Euro erhältlich.