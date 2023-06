OnePlus Nord 3: Launch Event am 5. Juli aber leider nicht für Deutschland – OnePlus hat offiziell den Start der neuen OnePlus Nord 3 bekannt gegeben. Das Launch Event wird am 5. Juli stattfinden. Leider gibt es aber bisher noch keine Einladung für Deutschland und dies deutet darauf hin, dass auch die neuen OnePlus Nord 3 in Deutschland offiziell nicht zu haben sein werden. Das Verkaufsverbot bei OnePlus gilt daher wohl auch für die neuen Modelle und daher müssen Verbraucher einige Umwege nutzen, wenn sie auch ein OnePlus Nord 3 einsetzen möchte. Generell sind die Smartphones aber natürlich auch in Deutschland einsetzbar, das Verkaufsverbot ist lediglich juristisch und nicht technisch.

Die technischen Daten sollen dabei wie folgt aussehen:

6.72″ FHD+ AMOLED display, 120Hz refresh rate

MediaTek Dimensity 9000

Kamera: 50MP+8MP+2MP rear camera

16MP Selfie Kamera

5000mAhAkkuy 80 watt charging

8GB und 16GB RAM

128GB und 256GB storage

Die technischen Daten zeigen bereits, dass auch das OnePlus Nord 3 wieder ein Modell im Bereich der Mittelklasse werden wird. Es gibt also keine Höchstleistungen bei der Technik, aber der Dimensity 9000 Prozessor (aus 2021) bietet immer noch ordentlich Power und dürfte die Modelle problemlos mit Leistung versorgen.

Die Kamera umfasst 3 Objektive mit einem Hauptsensor mit 50 MP. Die 2 MP Kamera ist dagegen weitgehend nutzlos und dürfte in der Praxis kaum Verbesserungen für die Aufnahmen bieten.

Erfreulich: die ersten Leaks legen nahe, dass es weiter einen Charger in der Box gibt. OnePlus legt also auch beim OnbePlus Nord 3 ein passendes Ladegerät und die typischen roten Kabel bei. Dazu wird auch der Alert Slider beibehalten, der mittlerweile ein Kennzeichen für die OnePlus Modelle geworden ist und mit dem sich die Smartphones sehr einfach und schnell stumm schalten lassen.