Samsung Galaxy A14 – VoLTE aktivieren und deaktivieren

Nothing: Ear 2 Black vorgestellt – Nothing hat im Vorfeld der neuen Smartphones die neue Ear 2 vorgestellt und bringt damit eine neue Generation an InEar Hörern auf den Markt. Die neuen Ear 2 setzen dabei auf ein vergleichbares Design wie im letzten Jahr, haben aber einige technische Verbesserungen bekommen. Nothing schreibt dazu selbst: Die … Weiterlesen