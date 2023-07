“Aktualisierung kann nicht überprüft werden other reason” – Xiaomi Error verhindert manuelle Updates

Other Reason – Xiaomi Error verhindert manuelle Updates – Xiaomi Nutzer haben derzeit ein Problem, wenn sie versuchen, eine manuelle Version als Update einzuspielen. In fast allen Fällen kommt beim Versuch die Fehlermeldung “Aktualisierung kann nicht überprüft werden – other reason” und das Update kann nicht durchgeführt werden.

So schreibt ein Nutzer im MI Forum:

Hallo, ich möchte gerne mein Xiaomi 13 auf die Version 14.0.24 updaten. Ich habe für die updates immer diese Seite genutzt, da es bei mir eher wenger über OTA kam: Xiaomi 13 – MIUI Download Xiaomi Official ROM ich habe da beide Pakete Probiert von der EEA Version

miui_FUXIEEAGlobal_V14.0.24.0.TMCEUXM_b42d0e6c2d_13.0.zip

miui-blockota-fuxi_eea_global-V14.0.22.0.TMCEUXM-V14.0.24.0.TMCEUXM-a183c62388-13.0.zip Aber bei beiden kommt der Fehler “Aktualisierung kann nicht überprüft werden other reason” die 22er Version habe ich aber ohne probleme installieren können. Woran kann das noch liegen?

Sim karte ist drin und Wlan ist auch verbunden. Region habe ich auch Deutschland und Indien probiert

Dieses Problem betrifft zur Zeit alle Modelle von Xiaomi und auch alle Versionen des Updates. Bisher ist nicht genau bekannt, woran dieses Probleme liegt und wann wieder manuelle Updates möglich sein. Es scheint sich im eine Fehler direkt bei Xiaomi zu handeln, so dass man wohl abwarten muss, bis dort das Problem behoben ist. Betroffene Nutzer können:

ein normalen OTA Update machen, wenn eine neue Version angezeigt wird. Das funktioniert weiter ohne Probleme und hat keine Fehler.

Einige Nutzer berichten davon, dass der Wechsel der Sprach-Version und der Region wieder ein manuelles Update ermöglicht hat. Bisher ist aber leider nicht sicher,ob das wirklich klappt und welche Region man dafür wählen muss.

Daher ist wohl in den meisten Fällen für Xiaomi Nutzer Geduld angesagt – entweder bis eine OTA Version als Update bereit steht oder bis Xiaomi diesen Fehler behoben hat.

