Überhitzung bei Sony Smartphones – das hilft, wenn die Geräte heiß werden – Sony konzentriert sich bei den Smartphones mittlerweile vor allem auf die hochwertigen Modelle der Xperia Serie und setzt auf viel Technik und Leistung. Das bedeutet auch, das richtig viel Power in den Modelle verbaut ist und die Abwärme von Prozessor und Akku meistens auch hoch ist. Sony steuer zwar meistens mit Kühlsystemen dagegen, aber es kommt dennoch dazu, dass die Smartphones wärmer werdne als gedacht oder sogar überhitzen. Daher wollen wir an der Stelle klären, was genau dahinter steckt und wie man damit umgeht, wenn das eigene Sony Xperia warm wird oder es sogar eine Überhitzungsmeldung gibt.

Warum erhitzen sich Smartphones überhaupt?

Dass das Smartphone überhaupt warm wird, ist ziemlich logisch. Schließlich handelt es sich bei Smartphones um kleine Hochleistungsrechner. Als Faustregel gilt: Die jeweils aktuelle Smartphone-Generation ist in etwa so leistungsstark, wie die vorangegangene Generation stationärer PCs! Das entspricht einem Zeitraum von etwa 3 Jahren. Die Wärmeentwicklung von Halbleitern (wie deinem Smartphone) steigt mit wachsender Leistung. In der Realität merkt man das ziemlich schnell daran, dass das Smartphone beim Zocken oder Videos schauen besonders heiß wird. Das ist ganz normal und liegt einfach nur daran, dass die Prozessoren auf Hochtouren laufen. Das Gleiche gilt beim Laden des Akkus. Auch hier gehört eine gewisse Wärmeentwicklung einfach dazu. Sony schreibt zum Hintergrund von Hitzeentwicklung beim Smartphone:

Alle Smartphones von Sony entsprechen dem IEC 62368-1-Wärmefenster. Dies ist ein Wärmestandard, durch den ein Smartphone jederzeit innerhalb eines bestimmten und sicheren Wärmefensters zu arbeiten hat. Smartphones von Sony schalten sich automatisch aus, wenn sich die Temperatur dem oberen Grenzwert des zertifizierten Wärmefensters nähert, um Schäden für Sie oder das Smartphone selbst zu verhindern. Zunächst versucht das Smartphone automatisch, die Verarbeitungsleistung und die Temperatur zu verwalten, indem es Funktionen wie die Bildwiederholrate und die Helligkeit des Displays reduziert. Ein Abschalten ist die letzte Maßnahme des Smartphones, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert des zertifizierten Wärmefensters erreicht. Diese automatische Abschaltung erfolgt gewollt, um sicherzustellen, dass das Smartphone wieder zu einem effizienten Betriebsfenster zurückkehrt. Dies geschieht nur, wenn sich das Smartphone dem oberen Wärmegrenzwert nähert und die Ursache der Überhitzung weiterhin besteht.

Das heißt, man sollte sich keine Sorgen machen, wenn es ab und zu mal etwas wärmer wird.

VIDEO Hitzeentwicklung beim Sony Xperia 1 V

Das Smartphone wird selbst im Ruhezustand zu heiß?

Selbst wenn man das Smartphone nicht aktiv nutzt, kann es zu heiß werden. Das ist zwar ungewöhnlich, muss aber nicht unbedingt Grund zur Sorge sein. Zunächst einmal bedeutet ein heißes Smartphone, dass es arbeitet. Das kann an rechenintensiven Apps (im Hintergrund) oder an der ständigen Netzsuche liegen. Ein Defekt des Gerätes ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ein Punkt, der immer wieder für Wärmeentwicklung sorgt: Nach Updates werden oft noch Prozesse im Hintergrund durchgeführt. Beispielsweise werden dann alte Dateien von Sony entfernt oder neu angeordnet. Das kann recht arbeitsintensiv sein und daher kann es nach einem Update noch zu Hitzeenwicklung kommt und oft ist auch der Akku recht schnell leer.

VIDEO Gründe für Abstürze bei Sony Smartphones

Überhitzung bei Sony Smartphones – das hilft, wenn die Geräte heiß werden

Wenn ein Android Smartphone zu heiß wird, sollten Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie das Smartphone aus der Hülle. Eine Hülle kann die Wärmeableitung behindern. Lassen Sie das Smartphone an einem kühlen Ort abkühlen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen. Schließen Sie alle unnötigen Apps und Prozesse. Apps und Prozesse, die im Hintergrund ausgeführt werden, können den Akku und den Prozessor belasten und so zu Überhitzung führen. Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit. Die Bildschirmhelligkeit ist eine der größten Wärmequellen in einem Smartphone. Deaktivieren Sie die Bildwiederholrate. Die Bildwiederholrate ist eine weitere Wärmequelle, die Sie deaktivieren können, um das Smartphone abzukühlen.

Wenn das Smartphone immer wieder überhitzt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem. Software-Updates können Fehler beheben, die zu Überhitzung führen können.

Software-Updates können Fehler beheben, die zu Überhitzung führen können. Laden Sie das Smartphone mit einem originalen Ladegerät. Unoriginale Ladegeräte können zu Überhitzung führen.

Unoriginale Ladegeräte können zu Überhitzung führen. Laden Sie das Smartphone nicht zu lange auf. Überladen kann den Akku beschädigen und zu Überhitzung führen.

Überladen kann den Akku beschädigen und zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Smartphone von einem Fachmann überprüfen. Wenn Sie alle oben genannten Maßnahmen ergriffen haben und das Smartphone immer noch überhitzt, kann es ein Hardwareproblem geben. In diesem Fall sollten Sie das Smartphone von einem Fachmann überprüfen lassen.

Hier sind einige Tipps, um eine Überhitzung Ihres Android Smartphones zu verhindern:

Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Smartphones in einer heißen Umgebung.

Lassen Sie Ihr Smartphone nicht im Auto liegen, wenn es heiß ist.

Halten Sie Ihr Smartphone von direkten Sonnenstrahlen fern.

Vermeiden Sie die Verwendung von Leistungsintensiven Apps und Spielen für längere Zeit.

Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem und Ihre Apps regelmäßig.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Android Smartphone nicht überhitzt und seine Lebensdauer verlängert wird.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android