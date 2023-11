WLAN teilen: so geht es bei Android und iOS – Android Smartphones und auch iPhone bieten mittlerweile die Möglichkeit, andere Nutzer in ein WLAN einzuladen ohne direkt die Zugangsdaten weitergeben zu müssen. Das ist schnell und erspart es, sensible Daten weiter zu geben. Wer also weitere Geräte in ein bekanntes WLAN einloggen möchte, kann diese einfach Möglichkeit nutzen. Wie das bei den aktuellen Smartphones auf dem Markt geht, haben wir hier zusammengestellt.

WLAN teilen – die Unterschiede zum Tethering

Das WLAN teilen und Tethering per WLAN sind zwei Möglichkeiten, die Internetverbindung eines Smartphones mit anderen Geräten zu teilen. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Methoden besteht darin, dass WLAN teilen dazu dient, ein bestehendes WLAN-Netzwerk mit anderen Geräten zu teilen, während Tethering per WLAN dazu dient, eine mobile Datenverbindung mit anderen Geräten zu teilen.

WLAN teilen

Beim WLAN teilen wird die Internetverbindung des Smartphones über ein WLAN-Netzwerk mit anderen Geräten geteilt. Das Smartphone fungiert dabei als WLAN-Router. Die anderen Geräte können sich dann mit dem WLAN-Netzwerk des Smartphones verbinden und über die Internetverbindung des Smartphones im Internet surfen.

Tethering per WLAN

Beim Tethering per WLAN wird die mobile Datenverbindung des Smartphones über ein WLAN-Netzwerk mit anderen Geräten geteilt. Das Smartphone fungiert dabei als mobiler Hotspot. Die anderen Geräte können sich dann mit dem WLAN-Netzwerk des Smartphones verbinden und über die mobile Datenverbindung des Smartphones im Internet surfen.

WLAN teilen – so geht man bei Android Smartphones vor

Um WLAN bei Android zu teilen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Android-Geräts. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Tippen Sie auf WLAN. Tippen Sie neben dem WLAN-Netzwerk, das Sie teilen möchten, auf das Zahnradsymbol. Tippen Sie auf Teilen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, WLAN zu teilen:

Per QR-Code: Ihr Android-Gerät erstellt einen QR-Code, den das andere Gerät scannen kann, um sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Ihr Android-Gerät erstellt einen QR-Code, den das andere Gerät scannen kann, um sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Per Kennwort: Geben Sie das Kennwort für das WLAN-Netzwerk ein, und das andere Gerät kann sich mit diesem Kennwort verbinden.

Wenn Sie WLAN per QR-Code teilen möchten, tippen Sie einfach auf Teilen und halten Sie das Gerät mit dem QR-Code vor die Kamera des anderen Geräts. Das andere Gerät sollte nun automatisch den Code scannen und sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

Wenn Sie WLAN per Kennwort teilen möchten, tippen Sie auf Teilen und geben Sie das Kennwort für das WLAN-Netzwerk ein. Das andere Gerät kann sich dann mit diesem Kennwort verbinden.

Wenn Sie WLAN mit einem Gastnetzwerk teilen möchten, tippen Sie auf Teilen und wählen Sie Gastnetzwerk. Ein Gastnetzwerk ist ein separates WLAN-Netzwerk, das für andere Personen zugänglich ist. Sie können das Gastnetzwerk mit einem eigenen Namen und Kennwort konfigurieren.

Wenn Sie WLAN mit einem anderen Android-Gerät teilen möchten, können Sie auch die Google-Wifi-App verwenden. Diese App bietet weitere Funktionen zum Teilen von WLAN, wie z. B. die Möglichkeit, die Bandbreite für einzelne Geräte zu reservieren oder das WLAN für andere Geräte ganz zu deaktivieren.

Wie teilt man ein WLAN beim iPhone?

Um WLAN beim iPhone zu teilen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhone. Tippen Sie auf WLAN. Tippen Sie neben dem WLAN-Netzwerk, das Sie teilen möchten, auf das i-Symbol. Tippen Sie auf Passwort teilen.

Wenn Sie das WLAN mit einem anderen iPhone oder iPad teilen möchten, können Sie das Passwort einfach kopieren und auf dem anderen Gerät einfügen. Wenn Sie das WLAN mit einem anderen Gerät teilen möchten, können Sie das Passwort per SMS oder E-Mail senden.

Sie können auch einen QR-Code generieren, den das andere Gerät scannen kann, um sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Tippen Sie dazu auf Passwort teilen und dann auf QR-Code erstellen. Halten Sie dann das Gerät mit dem QR-Code vor die Kamera des anderen Geräts.

Wenn Sie WLAN mit einem Gastnetzwerk teilen möchten, tippen Sie auf Passwort teilen und dann auf Gastnetzwerk erstellen. Geben Sie dann einen Namen und ein Kennwort für das Gastnetzwerk ein. Das Gastnetzwerk ist ein separates WLAN-Netzwerk, das für andere Personen zugänglich ist. Sie können das Gastnetzwerk mit einem eigenen Namen und Kennwort konfigurieren.

