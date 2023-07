Samsung Leaker: vergesst Bixby – Samsung hat vor einigen Jahren einen eigenen Sprachassistenten eingeführt, der Siri und dem Google Assistant Konkurrenz machen sollte. Unter dem Namen Bixby ist die Software auch nach wie vor verfügbar und kann auf Samsung Smartphones eingesetzt werden. Allerdings ist das System mittlerweile weitgehend aus dem Fokus geraten und wird vor allem bei neuen Modellen kaum noch erwähnt.

Stattdessen soll Samsung an einer neuen KI entwickeln, die auch bereits recht weit fertig gestellt ist und wohl auf dem neuen Samsung Galaxy S24 zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Genaue Hinweise, was die neue Technik leisten soll, gibt es aber noch nicht, die Details sind bisher noch sehr vage und kommen vor allem von Leaker Ice Universe.

Der Leaker schreibt selbst dazu:

Es kann bestätigt werden, dass Samsung einige KI-Technologien für das Galaxy S24 entwickelt. Es hat nichts mit Bixby zu tun, vergessen Sie Bixby.

Bixby scheint damit ein Auslaufmodell zu sein und wird wohl früher oder später nicht mehr weiter unterstützt. Die Aufforderung “Vergesst Bixby” ist damit wohl auch als Hinweis zu sehen, dass Samsung den Assistenten nicht mehr wirklich als Feature sieht, sondern nur noch die bestehenden Funktionen aufrecht hält, ohne groß in die Weiterentwicklung zu investieren. Das ist gerade für den deutschen Markt kein größeres Problem, denn Bixby ist hier ohnehin nicht in der breiten Masse angekommen. ChatGPT und andere Sprachmodelle zeigen dazu, was mittlerweile bei der Spracherkennung möglich ist und Qualcomm hat bereits angekündigt, diese Technik auch komplett auf das Smartphone bringen zu wollen. Dann wäre gar kein Internet Anschluss mehr notwendig um dennoch auf die KI zurückgreifen zu können.

Bleibt daher abzuwarten, ob die neuen KI bei den Galaxy S24 Modellen (und möglicherweise auch einem Galaxy S23 FE) besseren Anklang findet.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung