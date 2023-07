Wird es ein Xiaomi 14 ultra geben? – Xiaomi bietet zu den eigenen Topmodellen auch immer wieder besondere Premium-Smartphones an, die dann auf noch bessere Technik zurückgreifen können und daher meistens mit dem Zusatz Ultra ausgezeichnet werden. Beim Xiaomi 13 hat das Unternehmen beispielsweise nach einigen Wochen dann auch das Xiaomi 13 ultra auf den Markt gebracht.

Die Unterschiede waren dabei bereits beim Design zu sehen: Das Xiaomi 13 Ultra setzt auf das große runde Kamera-Modul für die neue Kamera und da man dieses runde Design in Deutschland eher selten sieht, grenzt sich das Ultra damit beim Design her bereits etwas ab. Das eckiger Kamera-Modul beim Xiaomi 13 pro ist auch auffällig, aber eben nicht so prägend wie beim Ultra. Die Vorderseite beider Modelle ist dagegen weitgehend gleich und wird in erster Linie durch das Punch-Hole Design mit mittiger Öffnung für die Kamera bestimmt.

Die Frage ist daher, ob es auch für die kommenden Xiaomi 14 Modelle wieder ein Ultra-Modell geben wird und ob sich das warten auf die 14er Reihe in dieser Hinsicht lohnt.

Wie stehen die Chancen auf ein Xiaomi 14 ultra?

Leider muss man sagen, dass die Chancen auf ein Xiaomi 14 ultra bisher eher schlecht stehen. Das Unternehmen hat sich zwar bisher noch nicht offiziuell dazu geäußert, aber es gibt mehrere Hinweise:

Die Codenamen der Xiaomi 14 Serie sind bereits geleakt und es gibt keinen Code-Namen für ein Ultramodell. Es spricht also vieles dafür, als würde die Xiaomi 14 Serie nur aus Xiaomi 14 und Xiaomi 14 pro bestehen.

Xiaomi hat die Ultra Modelle für den deutschen Markt bisher nur alle 2 Jahre veröffentlicht – die nächste internationale Ultra-Version wäre also regulär das Xiaomi 15 ultra.

Bisher gibt es keine Leaks rund um ein Xiaomi 14 ultra – allerdings gibt es bisher generell noch wenige Hinweise auf die neue Version.

Wir rechnen daher eher nicht mit einem Ultra-Modell beim Xiaomi 14 und raten Nutzern eher dazu, jetzt zum Xiaomi 13 ultra zu greifen und dann beim 15er wieder zu wechseln.

HINWEIS Sicher ist, dass es zum Xiaomi 13T keine Ultra-Version geben wird.Xiaomi hat zu den T-Versionen noch nie ein Ultra-Gerät veröffentlicht und daher wird dies auch in diesem Jahr so sein.

BILD: Xiaomi 13 ultra

