Snapdragon 8 Gen 3 führt im Juli kurzfristig bei den Produktionszahlen – Bei den Prozessoren dominiert normalerweise Apple den Markt, weil die Bionik Chipsätze in allen Modellen des Unternehmens zum Einsatz kommen und so hohe Produktionszahlen benötigt werden. Im Juli haben die Analysten bei DSCC kurzfristig den Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm vorn gesehen, weil Apple die Modellreihen wechselt und die Bionik A15 Produktion zurückfährt, während A16 und A17 langsam mehr Volumen bekommen.

Bei DSCC schreibt man im Original dazu:

Wie wir im Monthly Flagship Smartphone Tracker hervorgehoben haben, waren der 5-nm-Chipsatz Apple A15 Bionic, der 4-nm-Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und der 4-nm-Chipsatz Apple A16 Bionic die drei besten Flaggschiff-Smartphone-Chipsätze (flexibles und faltbares OLED) im Juni. Die anhaltenden Marktanteilsgewinne des A15 Bionic-Chipsatzes waren das Ergebnis erheblicher Panel-Lieferungen für das iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max und iPhone 14. Im Juni waren das iPhone 14 und das iPhone 13 die beiden besten Modelle auf einem Panel Versandbasis. Für 2023, vor Juni, führte der A15 Bionic alle Chipsätze an, gefolgt vom A16 Bionic-Chipsatz und dem Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz wurde am 15. November 2022 eingeführt und kommt in 15 Flaggschiff-Smartphone-Modellen zum Einsatz.