Der Exynos 2400 Prozessor ist zurück – wo wird der Chipsatz eingesetzt? – Der Exynos 2400 Chipsatz wird wohl im kommenden Jahr der Premium-Prozessor bei Samsung werden und soll dem Snapdragon 8 Gen 3 Konkurrenz machen. Leaker Ice Universe hat nun nochmal bestätigt, dass Samsung den Prozessor auch nutzen möchte. Im Detail schreibt er dazu:

Ich sehe einige genaue Informationen

Ich kann zu 100 % garantieren, dass der Exynos 2400 zurück ist.

Es wird erwartet, dass es in Europa und Teilen Asiens eingeführt wird.

Genauere Hinweise, welche Modelle diesen Prozessor bekommen werden, hat der Leaker bisher nicht genannt, aber man muss wohl davon ausgehen, dass die kommenden Modelle der Galaxy S24 Reihe mit dem Exynos 2400 teilweise ausgestattet sein werden. Dabei sind zwei Szenarien möglich:

Samsung orientiert sich an diesem und dem letzten Jahr und wird die Galaxy S24, S24 + und auch das Galaxy S24 ultra nur mit Snapdragon Prozessoren auf den Markt bringen. Das Galaxy S24 FE wird dann als Exynos 2400 Version im Laufe des kommenden Jahres erscheinden

Samsung kehrt wieder zur alten Strategie von vor 2 Jahren zurück und wird alle Galaxy S24 Modelle je nach Markt mit Snapdragon oder Exynos ausstatten. Die deutschen Modelle der Galaxy S24 Serie würden dann den Exynos 2400 bekommen.

Wir tendieren dazu, die zweite Variante als wahrscheinlicher anzunehmen. Samsung hat in diesem Jahr richtig viel Geld ausgeben müssen um alle Galaxy S23 mit dem teuren Snapdragon 8 Gen 2 auszustatten zu können. Da die Zahlen bei Samsung allgemein nicht gut aussehen, ist der Kostendruck im Unternehmen sehr hoch und das könnte dafür sprechen, dass man auch beim Prozessor Einschnitte macht und den Exynos 2400, der deutlich billiger sein wird, bei allen Modelle der Galaxy S24 Serie in den genannten Märkten bringt. Es sieht daher sehr stark danach aus, als würden deutsche Nutzer im kommenden Jahr mit dem Exynos 2400 arbeiten und es bleibt abzuwarten, wie sich der SoC in der Praxis schlagen wird.

