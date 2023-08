Apple: Neuer iPad mini soll ab 499 Dollar starten – Apple wird im Herbst wohl nicht nur die neuen iPhone 15 Modelle starten, sondern es wird auch weitere Technik geben. Unter anderem gibt es Hinweise, dass Apple an einer neuen Version der iPad Mini Modelle arbeitet und damit die Palette der iPads preislich nach unten erneuert.

Allerdings gibt es bisher nicht viel Neues zu berichten. Die iPad Mini 2023 sollen einen neuen Chipsatz der M-Series bekommen und daher wohl eine bessere Performance bieten. Allerdings bleibt das Design generell gleich und daher wird es keine Anpassungen beim Aussehen der neuen Modelle geben. Auch darüber hinaus wird die Technik kaum angepasst. Man muss als wohl beispielsweise von der gleichen Kameratechnik wie beim Vorgänger ausgehen. Die Unterschiede der neuen iPad Mini Modelle im Vergleich zu den aktuellen Versionen fallen also vergleichsweise gering aus – man fragt sich daher schon, ob ein neues Modell wirklich Sinn macht, wenn es faktisch nur ein Performance-Update gibt und ansonsten fast alles gleich bleibt.

Beim Preis dagegen gibt es gute Nachrichten. Laut den aktuellen Leaks soll der Preis für die neuen iPad Mini 2023 sinken und bei nur noch 499 Dollar liegen. Aktuell werden die Modelle in Deutschland in der Wifi-Variante ab 649 Euro angeboten. Rechnet man einen gewissen Umrechnungsfaktor auf den Dollarpreis hinzu, dürfte dennoch auch in Deutschland ein günstigerer Euro-Preis übrig bleiben. Das wäre wirklich spannend, denn ein iPhone Mini für nur 499 Euro wäre wohl wirklich für viele Nutzer eine Alternative.

Leider hat Apple selbst noch keine Details zum iPhone Mini veröffentlicht und wird dies wohl auch vor dem Event im September nicht tun. Daher bleibt abzuwarten, ob andere Leaks den Preis und die technischen Details rund um das neue iPad Mini 2023 bestätigen.

BILD iPad Mini aktuelle Version

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple