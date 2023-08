Apple: Foxconn stellt KI Server bereit – Apple setzt zukünftig immer mehr auf KI-Anwendungen und braucht dafür große Rechenleistungen um einerseits KI Modelle zu trainieren und auf der anderen Seite die KI Abfragen dann zu bearbeiten. Dabei scheint man auf einen bewährten Partner zu setzen, denn nach einem aktuellen Bericht soll Zulieferer Foxconn die Server für diese neue Richtung bei Apple liefern. Das Unternehmen beliefert auch andere große Tech-Unternehmen mit Servertechnik, aber bei Apple soll der Deal wohl exklusiv sein – Foxconn wird wohl also der einzige Partner, der KI Server für Apple bereit stellt.

In den Berichten heißt es dazu:

Laut einem Bericht der taiwanesischen Economic Daily News wird Foxconn Industrial Internet (FII), die in Shenzhen ansässige Tochtergesellschaft der Foxconn Technology Group, Apple „ausschließlich“ mit in Vietnam hergestellten Servern für das Training und Testen von Diensten der künstlichen Intelligenz (KI) beliefern , da das wertvollste Unternehmen der Welt weiterhin seine Produktionslieferkette weg von China diversifiziert.

Laut dem am Montag veröffentlichten Bericht, der sich auf Quellen berief, ist Foxconn, der weltweit größte Auftragsfertiger im Bereich Elektronik und Apples Hauptmonteur von iPhones, auch der größte Lieferant von Servern für den US-amerikanischen Technologieriesen, die in seinen Rechenzentren verwendet werden. Außerdem hieß es, dass Foxconn, früher bekannt als Hon Hai Precision Industry, etwa 43 Prozent des weltweiten Servermarktes ausmachte.

Der gemeldete Deal mit Apple würde einen weiteren hochkarätigen Auftrag für die in Shanghai notierte Foxconn-Einheit FII darstellen, deren Aktien aufgrund von Spekulationen, dass eine Beschleunigung der KI-Investitionen die Nachfrage nach ihren Produkten, einschließlich Servern, ankurbeln würde, einen heftigen Kursanstieg verzeichneten.