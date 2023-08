Honor: “Unfold Tomorrow” Event auf der IFA 2023 – Honor ist in diesem Jahr wieder auf der IFA 2023 in Berlin vertreten und hat offiziell zu einer Keynote eingeladen. Dabei wurde leider noch keine genaue Technik genannt, die man auf der IFA vorstellen möchte, aber zumindest ist von “spannende Produktinnovationen” die Rede.

Das Unternehmen schreibt selbst:

HONOR nimmt auch dieses Jahr an der IFA 2023 teil und stellt im Rahmen einer offiziellen IFA-Keynote spannende Produktinnovationen vor.

Am 1. September 2023 um 10.00 Uhr (MEZ) findet die Eröffnungs-Keynote in Halle 21 B vor Ort in Berlin statt. … Unter der Moderation von Tech-Expertin und Kuratorin Jasmin Gong werden Prof. Dr. Klaus Siebenhaar (FU Berlin), AR-Künstlerin Yunuen Esparza und Crossover-Artist Xiao Hui Wang gemeinsam mit dem HONOR Chief Marketing Officer Guo Rui den Einfluss von Technik auf Kunst und Design erörtern. Das Motto “Unfolding the Future of Technology, Lifestyle & Fashion” lädt alle Liebhaber von Technik & Design ein, sich an an dem Talk zu beteiligen