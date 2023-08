Huawei wächst weiter trotz Embargo – Huawei hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht und kann auf einen Umsatz von 42,9 Milliarden US Dollar verweisen und damit etwas mehr als 3 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen spricht dabei von einer Gewinnmarge von 15 Prozent, so dass unter dem Strich im ersten Halbjahr etwa 6,435 Milliarden US Dollar stehen bleiben.

Damit kann Huawei trotz einem schlechten Konsumumfeld und dem nach wie vor aktiven US Embargo ein leichtes Wachstum erzielen und das ist durchaus eine erstaunliche Nachricht. Die meisten Umsätze erzielt Huawei dabei mit dem IKT-Infrastrukturgeschäft, aber auch der Bereich Verbraucher mit Smartphones und andere Lösungen bringt etwa 14,3 Milliarden Umsatz.

Huawei schreibt selbst dazu:

“Ich möchte unseren Kunden und Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung danken”, sagte Sabrina Meng, Huawei’s Rotating Chairwoman. “Ich möchte auch dem gesamten Huawei-Team für seine Solidarität und sein Engagement danken. Huawei hat stark in Grundlagentechnologien investiert, um die Trends in den Bereichen Digitalisierung, Intelligenz und Dekarbonisierung zu nutzen, und sich darauf konzentriert, Werte für unsere Kunden und Partner zu schaffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 blieb unser IKT-Infrastrukturgeschäft solide und unser Verbrauchergeschäft erzielte Wachstum. Unsere Geschäftsbereiche Digital Power und Cloud verzeichneten beide ein starkes Wachstum, und unsere neuen Komponenten für intelligente, vernetzte Fahrzeuge gewinnen weiter an Wettbewerbsfähigkeit.”

Aktuell fokussiert sich Huawei allerdings vor allem auf den Markt in China. Modelle wir das Huawei P60 sind zwar auch in Deutschland zu haben, aber sie laufen eher nebenbei und erreichen nicht mehr die großen Absatzzahlen von vor einigen Jahren.