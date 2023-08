Samsung Galaxy Watch 6 Astro-Edition – aber leider nicht für Deutschland – Samsung hat eine neue Sonder-Edition der Galaxy Watch 6 vorgestellt und setzt mit der Astro-Edition auf die großen Entdeckungen im Bereich der Astronomie. So ist das Watch-Face wie ein Astrolabium aufgebaut und es gibt einen Tracker für die Sonne und eine Anzeige der Bewegungen des Mondes.

Das Unternehmen schreibt selbst zur neuen Uhr:

Als erste von mehreren limitierten Uhrenkollektionen zielt die Galaxy Watch6 Classic Astro Edition darauf ab, eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft zu schlagen und die Grundlagen historischer Pioniere zu würdigen. Inspiriert von den Entdeckern und Astronomen der Region ist die Galaxy Watch6 Classic Astro Edition eine Hommage an diejenigen, die sich für die Wissenschaft engagieren, und für diejenigen geschaffen, die es wagen, zu erforschen. Das zeitlose Design der limitierten Uhr zeichnet sich durch eine drehbare schwarze Astro-Lünette in 47 mm aus. Das exklusive Angebot ist in ausgewählten MENA-Märkten1 erhältlich und umfasst ein zusätzliches Fabric Band, Astro Edition-Sammlerstücke und Zugang zum exklusiven VIP-Promotion-Store von Samsung.2

Die moderne Galaxy Watch6 Classic Astro Edition erinnert in ihrem Design und ihren Softwarefunktionen an ein Astrolabium, wobei ein Kompass auf dem Zifferblatt als Anspielung auf das antike Gerät dient. Darüber hinaus ermöglicht die Uhr dem Nutzer, die Bewegungen von Sonne und Mond direkt vom Handgelenk aus zu verfolgen. Der Einbau eines Solartrackers ist eine Hommage an die zentrale Rolle der Sonne bei den astronomischen Beobachtungen des Astrolabiums und spiegelt die tägliche Reise der Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wider.