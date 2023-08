ASUS: Zenfone Entwicklung vor dem Aus? – ASUS hat mit dem Zenfone einen sehr interessante Ansatz auf dem Markt. Man baut kompakte Handys, die aber richtig viel Power bieten und das aktuell Zenfone 10 konnte im Test wirklich überzeugen. Allerdings gibt es nun einen Bericht, dass das Zenfone 10 wohl das letzte Modell dieser Reihe sein könnte, denn ASUS will wohl die Zenfone-Abteilung auflösen und bei den ROG-Modelle mit eingliedern. Das würde dann auch bedeuten, dass ASUS nun noch die ROG Smartphones anbietet und auf neue Zenfone verzichtet. Gründe für diese Umstrukturierung wurden bisher nicht genannt, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es wirtschaftlicher Druck ist, der ASUS hier zum Handeln zwingt.

Im Bericht heißt es dazu:

Warum wurden einige Mitarbeiter in die Mobilfunksparte eingegliedert, anschließend aber entlassen? Der Insider wies darauf hin, dass ASUS-Handys in ROG- und Zenfone-Serien unterteilt sind, das neueste Zenfone 10 jedoch nun die letzte Generation dieser Serie sein wird und das Zenfone-Team in Zukunft in andere Abteilungen oder direkt in ROG integriert wird Team. Es wird davon ausgegangen, dass diese Welle von Mitarbeitern der Handelsabteilung, die von ASUS entlassen wurden, bis zum nächsten Monat andauern wird.