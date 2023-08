iPhone 14 plus verkauft sich 2023 sogar schlechter als das iPhone 11 – Die iPhone 14 pro sollten die iPhone 13 mini ablösen, weil Apple mit den Verkaufszahlen der Mini-Modelle nicht zufrieden war. Mittlerweile zeigt sich aber recht deutlich, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist, denn das iPhone 14 plus ist ein echter Ladenhüter und verkauft sich schlechter als alle anderen Modelle der Serie.

Die aktuellen Zahlen von OMDIA zu den Smartphone Verkaufszahlen zeigen auch recht deutlich, wie schlecht das iPhone 14 plus abschneidet. Das Smartphone schafft es bei den Verkaufszahlen für die ersten 6 Monate 2023 nicht einmal unter die Top10. Damit verkauft sich das aktuelle Smartphone sogar schlechter als das iPhone 13 aus dem Vorjahr und als das iPhone 11 von 2019.

Konkret weist OMDIA für das iPhone 11 Verkaufzahlen von 6,9 Millionen Units für das erste Halbjahr von 2023 aus. Da das iPhone 14 plus nicht mit in der Liste ist, muss es also in geringeren Stückzahen verkauft worden sein und damit kann man von weniger als 6,9 Millionen iPhone 14 plus ausgehen. Das Smartphone ist damit nicht nur deutlich schlechter aufgestellt als die andere Modelle der 14er Serie, sondern hat auch einen deutlichen Abstand. Beispielsweisw wurden vom normalen iPhone 14 mindestens doppelt so viele Modelle verkauft wie vom iPhone 14 plus und das iPhone 14 pro max verkaufte sich ungefährt viermal so gut wie die Plus-Modelle.

Apple wird also wohl bereits wieder darüber nachdenken, wie man mit diesen schlechten Verkaufszahlen ausgehen, vielleicht gibt es ja doch bald wieder ein ein iPhone 16 mini. Eventuell arbeitet Apple auch an einigen technischen Zusatzfeatures um die Plus-Modelle in den kommenden Jahren wieder etwas interessanter zu machen. Für ein iPhone 15 mini ist es allerdings mittlerweile zu spät.

