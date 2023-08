Honor 100: Bleibt der Name oder gibt es eine Neuerung? – Die Honor 90 sind mittlerweile auch in Deutschland zu haben und Honor hat mit der Serie durchaus gute Verkaufszahlen – auch nach der Trennung von Huawei. Mit dem Honor 90 stände allerdings nun das Honor 100 als Nachfolger an und da stellt sich die Frage, ob Honor die Reihe einfach weiter führt oder die Chance auf eine Umbenennung nutzt.

Generell spräche nicht gegen ein Honor 100, denn es gibt bisher keine Modellreihe bei Honor, die eine ähnliche Bezeichnung trägt und daher könnte das Unternehmen diesen Namen nutzen. Bei anderen Unternehmen stehen allerdings die 100er Geräte oft für den Einsteiger-Bereich und daher eher für sehr günstige Modelle mit wenig konkurrenzfähiger Technik. Daher wäre eine Umbenennung durchaus denkbar um auch vom Namen her ein wertiges Modell anzudeuten.

Hinweise, wie Honor den Nachfolger des Honor 90 nennen wird, gibt es bisher aber noch nicht. Es stehen also bisher noch alle Varianten im Raum. Sicher scheint dagegen, dass es wohl auch wieder zwei Varianten geben wird: Es könnten also sowohl ein Honor 100 als auch ein Honor 100 pro in der Planung sein.

Dazu wird sich wohl auch am Preisbereich wenig ändern. Man kann also mit einem Smartphone mit viel Technik für um die 500 Euro rechnen und damit im oberen Bereich der Mittelklasse-Modelle – wie auch immer diese Smartphones dann heißen werden.

BILD Honor 90