Microsoft arbeitet an einem eigenen faltbaren Gerät – Microsoft hat sich aus dem mobilen Bereich bis auf die eigene Surface Reihe weitgehend zurückgezogen. Das könnte sich aber in den kommenden beiden Jahren ändern, den angeblich arbeitet das Unternehmen an einem neuen Modell, dass von der Form dem Samsung Galaxy Z Fold ähnelt und damit ein Smartphone mit Aufklapp-Möglichkeit zu einem kleinen Tablet sein könnte.

Weitere technische Eckpunkte zum neuen Gerät gibt es aber bisher leider nicht und generell bleiben die Details noch sehr vage. Selbst ein Name für das neue Modell wurde bisher nicht genannt. Es gibt allerdings eine Roadmap. Die neuen Modelle sollen in den kommenden zwei Jahren auf den Markt kommen. Auch hier ist aber natürlich eine gewisse Unsicherheit mit dabei, denn Verzögerungen und Verschiebungen von Terminen sind vor allem bei den faltbaren Smartphones nichts Neues.

Im Naver-Blog heißt es dazu:

Microsoft entwickelt ein neues Produkt in Form des Galaxy Z Fold, nicht das bestehende Produkt vom Typ Surface Duo. ​ Es wird gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass bei dieser Veranstaltung ein Prototyp vorgestellt wird. ​ Darüber hinaus soll die aktuelle Entwicklungs-Roadmap innerhalb von 1-2 Jahren veröffentlicht werden

Microsoft war mit dem Surface Duo bereits einmal einen Schritt in eine solche Richtung gegangen und hatte ein klappbares Modell vorgestellt. Das Duo war aber technisch kaum konkurrenzfähig und wurde daher kein Erfolg. Vielleicht kann es neue Modell es besser machen, wenn Microsoft aus den Fehlern beim Duo gelernt hat. Generell wäre es aber natürlich schön, wieder ein paar mehr Windows Modelle im mobilen Bereich zu finden und wenn Microsoft hier erfolgreich einen Anfang macht, überlegen es sich vielleicht auch andere Anbieter.

BILD Microsoft Surface Duo