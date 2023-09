Xiaomi MIUI: über 600 Millionen aktive Accounts weltweit – MIUI ist die Benutzeroberfläche für die Xiaomi Smartphones und findet sich auch bei den Redmi Modellen und bei den Poco Smartphones. Das Unternehmen hat nun aktuelle Zahlen zu MIUI veröffentlicht und insgesamt konnte das Unternehmen im letzte Jahr mehr als 10 Prozent neue aktive Nutzer für MIUI gewinnen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) stieg auf über 600 Millionen an. Der größte Teil davon sind internationale Nutzer in den Märkten weltweit. In China gibt es knapp 150 Millionen aktive MIUI Nutzer.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Xiaomis weltweite Internetnutzerbasis wuchs weiter. Die MAU von MIUI weltweit und auf dem chinesischen Festland erreichten im Juni 2023 606,0 Millionen bzw. 149,3 Millionen, was einem Anstieg von 10,8 % bzw. 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2023 belief sich der Umsatz von Xiaomi mit Internetdiensten auf 7,4 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ein vierteljährliches Rekordhoch erreichte, während die Bruttogewinnmarge seiner Internetdienste 74,1 % erreichte.

Die Zahlen machen auch deutlich, dass eine Benutzeroberfläche mittlerweile auch eine weitere Möglichkeit für die Hersteller ist, Geld zu verdienen und Einnahmen zu generieren. So stieg der Umsatz von Xiaomi in diesem Bereich auf 7,4 Milliarden RMB. Das ist im Vergleich mit den Umsätzen mit Technik und Smartphones immer noch eher übersichtlich (dort arbeitet man eher im Billionen-Bereich), aber es lohnt sich für Xiaomi zumindest, MIUI weiter zu entwickeln und den Nutzer eine eigene Plattform an die Hand zu geben, über die sie Content, Apps und Inhalten beziehen können.

