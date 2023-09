Samsung Galaxy Z Fold 5 erscheint wieder in einer Thom Browne Edition – Samsung hat bereits im letzten Jahr die Z Fold Modelle in einer Sonderedition in Zusammenarbeit mit Luxus-Designer Tom Browne auf den Markt gebracht und nun wurde auch für dieses Jahr und für das Galaxy Z Fold5 eine solche Variante angekündigt. Die neuen Modelle haben dabei wieder die Farben des Designers in Rot, Weiß und Schwarz auf der Hülle und neben dem Smartphone gibt es auch die Galaxy Watch 6 mit dazu.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Erhabenheit und der Luxus eines eleganten Events dienten als Inspiration für das Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition, das dank seiner ikonischen und filigranen Designdetails schon von weitem erkennbar ist. Die Sonderedition des Galaxy Z Fold5 verfügt sowohl über die neueste Falttechnologie von Samsung als auch über eine Hommage an Thom Brownes charakteristische Designelemente mit schwarzem Kieselleder und Ripsbanddetails. Das elegante Äußere wurde durch eine Vielzahl von Designelementen aufgewertet: Thom Brownes charakteristische rote, weiße und blaue Streifen; Stoffstruktur auf der Rückseite des Glases eingeätzt; ein akzentuierender schwarzer Rahmen und goldenes Scharnier; und goldene Ringe um die Kameralinsen. Das Galaxy Z Fold5 in limitierter Auflage wird außerdem mit zwei verschiedenen Ledertaschen und einer Sonderedition des S Pen1 geliefert, eine bemerkenswerte Ergänzung.

Die neue Edition soll dabei ab 12. September zu haben sein. Genau Details zum Preis gibt es dabei bisher noch nicht, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Preise hier im Bereich von mehreren tausend Euro liegen werden. Ein offizieller Start für Deutschland ist dabei bisher noch nicht angekündigt, daher bleibt offen, ob die neuen Modelle auch in Deutschland in den Handel kommen werden.

