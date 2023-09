iPhone 13 Mini wird wohl aus dem Angebot genommen – Es sieht so aus als würde Apple das Experiment mit den iPhone Mini Modellen heute mit den neuen Modellen beenden. Marc Gurman hat erfahren, dass die Lagerbestände der iPhone 13 Mini Smartphones sehr gering sind und das deutet in der Regel darauf hin, dass die Modelle aus dem Shop genommen werden. Damit wird es keine iPhone Mini Modelle mehr im Apple Shop geben, nach dem iPhone 12 mini und dem iPhone 13 mini endet damit diese Modellreihe. Andere Anbieter wie Hermés haben die Geräte bereits aus dem Angebot entfernt.

Gurman schreibt konkret dazu:

Aktuelle Neuigkeiten aus dem Einzelhandel: Geringe/keine Lagerbestände an Watch Ultras, Uhrenarmbändern, Lederhüllen, MagSafe-Geldbörsen, iPhone 12, 13 Minis und Pro-Telefonen

Merchandising-Artikel werden am Abend des 12. September zurückgesetzt, wobei der Manager-Anruf für die Zeit nach der Veranstaltung angesetzt ist. Untypisch für Veranstaltungstage

Planen Sie, USB-C-Steine ​​voranzutreiben

Neue Geräte sind nicht geplant, ein iPhone 15 mini steht daher nicht auf dem Lineup und auch im kommenden Jahr soll es kein iPhone 16 mini geben. Generell sieht es eher danach aus, als würde sich das Unternehmen auf die Pro-Modelle und deren guten Verkaufszahlen konzentrieren.

Hintergrund sind die eher schlechten Verkaufszahlen der Smartphones. Apple hatte sich mehr erhofft und deswegen in diesem Jahr die neuen Plus-Modelle in den Handel gebracht. Diese liefen aber ebenso schlecht oder sogar noch schlechter als die Mini-Versionen, so dass auch dieses Experiment wohl zeitnah wieder beendet wird. Apple sucht derzeit noch nach einer besseren Lösung um auch im Bereich der normalen Modelle gute Verkaufzahlen zu erzielen und es bleibt abzuwarten, welche Alternative das Unternehmen dazu präsentieren wird.

