OnePlus: Android 14 Beta kommt im November für die meisten Modelle – OnePlus plant wieder für die meisten Smartphones ein relativ schnelles Update auf Android 14. Bereits im Oktober und November wird es daher für die aktuellen Modelle eine Beta-Version von QxygenOS 14 geben, das auf Android 14 basiert. Wann dann die finale Version zur Verfügung steht, wurde bisher nicht mitgeteilt. Das wird sicher auch davon abhängen, wie gut die jeweiligen Beta-Tests laufen.

Der Fahrplan sieht dabei wie folgt aus:

Oktober

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3

OnePlus 11R, 10 Pro and 10T 5G

November

OnePlus 10R

OnePlus 9, 9R, 9RT

OnePlus 8T

Nord CE 3, CE 3 Lite

Nord N30

Nord 2T

Nord CE 2 Lite

Der Verkaufsverbot für die OnePlus Modelle in Deutschland dürfte daran nichts ändern, auch deutsche Nutzer werden also eine neue Android Version erhalten und Zugriff auf OxygenOS 14 bekommen. Das Verkaufsverbot bezieht sich nicht auf den Support bestehender Modelle und behindert daher Updates nicht – auch wenn natürlich einige Versionen der neueren OnePlus Smartphones nicht in Deutschland zu bekommen sind.