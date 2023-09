Happy Birthday Google G1! Erstes Android Smartphone wird 15 – Android ist aka Betriebssystem mittlerweile nicht mehr wegzudenken und läuft auf einem Großteil aller Smartphones weltweit. Dieser Siegeszug ist aber noch gar nicht so als, denn Google startet mit Android erst 2008.

Konkret wurde am 23. September 2023 in New York das Google G1 (aka HTC Dream) vorgestellt und damit gab es zum ersten Mal offiziell ein Smartphone mit Android Betriebssystem zu kaufen.

Die wichtigsten technischen Daten des Google G1 sind:

Display: 3,2 Zoll, 320 x 480 Pixel

3,2 Zoll, 320 x 480 Pixel Prozessor: Qualcomm MSM7225 Snapdragon, 528 MHz

Qualcomm MSM7225 Snapdragon, 528 MHz RAM: 512 MB

512 MB Speicher: 8 GB

8 GB Kamera: 5 Megapixel

5 Megapixel Betriebssystem: Android 1.0

Das Display des G1 war für damalige Verhältnisse relativ groß und hatte eine gute Auflösung. Der Prozessor des G1 war ein Mittelklasse-Prozessor, der für einfache Aufgaben ausreichend war. Der RAM des G1 war ausreichend für den Betrieb des Android-Betriebssystems. Der Speicher des G1 war für damalige Verhältnisse relativ klein, konnte aber mit einer microSD-Karte erweitert werden. Die Kamera des G1 hatte eine gute Auflösung, aber die Fotos waren bei schlechten Lichtverhältnissen nicht sehr gut. Das Betriebssystem des G1 war Android 1.0, die erste Version des Android-Betriebssystems.

Insgesamt war das Google G1 ein solides Smartphone für damalige Verhältnisse. Es war das erste Smartphone, das mit dem Android-Betriebssystem ausgeliefert wurde, und es war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Smartphones.

Der Namen HTC Dream deutet auch bereits darauf hin, dass Google damals die Smartphones noch nicht selbst produziert hat. Stattdessen arbeitetet man mit Herstellern wie HTC zusammen, um die Modelle fertigen zu lassen. Mittlerweile baut Google die Geräte selber und hat mit Pixel 7 und dem kommenden Pixel 8 Smartphones am Start, die weiterhin mit Android laufen und durchaus konkurrenzfähig sind.

