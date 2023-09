Qualcomm stellt sich auf Exynos 2400 Nutzung bei Samsung Topmodellen ein – Bisher ist noch unklar ob Samsung beim neuen Galaxy S24 im kommenden Jahr wieder auf den hauseigenen Exynos 2400 Prozessor setzen wird oder aber erneut die Snapdragon SoC von Qualcomm einkauft. Grundsätzlich scheint Qualcomm aber mittlerweile davon auszugehen, dass ein großer Teil der Galaxy S24 mit Exynos Prozessoren auf den Markt kommen wird, denn man stellt sich auf eine geringere Produktion ein.

Hintergrund sind Analysen von Min-Chi Kuo, der davon ausgehen, dass die UV Drucktechnik für die neuen Snapdragon 8 Gen 3 Chipsätze in geringeren Umfang bestellt wird als bisher gedacht. Qualcomm und die Hersteller gehen also wohl davon aus, dass die Nachfrage nach den neuen Chipsätzen geringer ausfällt und investieren daher auch nicht so viel in die Produktionsstraßen für die neue Technik.

Kuo schreibt dazu selbst:

Meine neuesten Untersuchungen deuten darauf hin, dass ASML die Lieferprognosen für EUV-Ausrüstung für 2024 aus den folgenden Hauptgründen erheblich um etwa 20–30 % senken könnte: […] Die 3-nm-Nachfrage von Qualcomm für 2024 würde aufgrund der Entscheidung von Huawei, die Beschaffung von Qualcomm-Chips einzustellen, und der höher als erwarteten Penetrationsrate des Exynos 2400 in Samsung-Smartphones geringer ausfallen als erwartet.

Wenn die Daten stimmen, hätten die Hersteller wohl gar nicht die Kapazitäten, um alle Galaxy S24 und andere Modelle mit den neuen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessoren auszustatten, es muss also einen Teil an Geräten mit Exynos Chipsatz geben. Sicher ist das aber nach wie vor nicht, denn offizielle Hinweise zu den Produktionskapazitäten gibt es natürlich nicht und Samsung hat bisher auch noch keine Details zu den Prozessoren im kommenden Jahr bekannt gegeben.

