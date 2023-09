iPhone 13 pro: Green Screen Probleme weiterhin vorhanden – Die Apple iPhone 13 Modelle hatten bereits seit Anfang an immer mal wieder Probleme mit grünen Displays und bisher scheint es dafür auch keine wirkliche Lösung zu geben. Im Gegenteil, mit den letzten Updates gibt es immer wieder Meldungen darüber, dass die Modelle grüne Linie auf dem Bildschirm zeigen und die Smartphones nicht mehr einsetzbar sind.

Im Apple Forum schreibt beispielsweise ein Nutzer:

Und ein anderer Nutzer hat vergleichbare Probleme:

Ja! Das Gleiche ist heute Morgen mit meinem Telefon passiert. Es ist erst 14 Monate alt und Apple hat gesagt, dass ich den Bildschirm für mehr als 400 US-Dollar ersetzen muss, was angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit so viele Fälle von Greenscreens gegeben hat, lächerlich ist. Ich hoffe, dass Apple das Richtige tut und sich der Sache annimmt.