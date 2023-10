Das billigste Smartphone mit 5G: ZTE ist Preisbrecher – 5G ist mittlerweile in Deutschland in vielen Bereichen verfügbar und auch bei den 5G Tarifen hat sich einiges getan. Es gibt mittlerweile neben den Netzbetreibern auch einige Discounter, die 5G anbieten, auch wenn der Unterschied vor allem beim Speed noch recht groß ist. Dazu gibt es 5G oft nur bei den Prepaid Flat und den größeren Tarifen, wären die normalen Prepaid Tarife weiter ohne 5G auskommen. 5G ist also oft immer noch an etwas teurere Mobilfunk-Tarife gekoppelt und auch bei den Handys wurde die neue Technik zuerst bei den Premium Smartphones eingeführt und dann erst bei den günstigeren Modellen umgesetzt. Inzwischen gibt es auch günstigere Smartphones mit 5G, aber ein absoluten Einsteiger-Bereich findet man diese Technik nach wie vor nicht. Man sollte daher immer noch mit um die 200 Euro Kaufpreis rechnen, wenn man ein 5G handy haben möchte.

Stand Oktober 2023 sind die billigsten Smartphones mit 5G in Deutschland:

ZTE Blade A31 Lite 5G (199,99 €)

(199,99 €) Xiaomi Poco M3 Pro 5G (229,99 €)

(229,99 €) Samsung A14 5G (229,99 €)

(229,99 €) Oppo A54 5G (249,99 €)

(249,99 €) Realme 9i 5G (249,99 €)

(249,99 €) Motorola Moto G52 5G (249,99 €)

Diese Smartphones bieten alle eine gute Ausstattung für den Preis. Sie haben einen leistungsstarken Prozessor, ein scharfes Display und eine gute Kamera. Sie unterstützen außerdem 5G, sodass Sie mit ihnen in den Genuss der schnellen Datenübertragung kommen. Leider ist nach unten noch etwas Luft. Smartphones bis 100 Euro gibt es mit 5G bisher noch nicht.

ZTE Blade A31 Lite 5G

Das ZTE Blade A31 Lite 5G ist das billigste Smartphone mit 5G in Deutschland. Es hat einen 6,5-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1600 x 720 Pixeln. Es wird von einem MediaTek Dimensity 700-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 48 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 8 MP.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Das Xiaomi Poco M3 Pro 5G ist ein weiteres günstiges Smartphone mit 5G. Es hat einen 6,5-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Es wird von einem MediaTek Dimensity 700-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 48 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 8 MP.

Oppo A54 5G

Das Oppo A54 5G ist ein Smartphone mit einem großen Display. Es hat einen 6,5-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Es wird von einem MediaTek Dimensity 700-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 48 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 8 MP.

Realme 9i 5G

Das Realme 9i 5G ist ein Smartphone mit einer guten Kamera. Es hat einen 6,6-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Es wird von einem MediaTek Dimensity 810-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 16 MP.

Motorola Moto G52 5G

Das Motorola Moto G52 5G ist ein Smartphone mit einem flüssigen Display. Es hat einen 6,6-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Es wird von einem Snapdragon 680-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 16 MP.

Letztendlich ist das beste Smartphone mit 5G für Sie das, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Wenn Sie ein günstiges Smartphone mit 5G suchen, sind alle oben genannten Modelle eine gute Option.

TIPP Wer 5G nur einmal testen möchte, sollte sich die Prepaid Freikarten anschauen. Viele der Angebote sind mittlerweile für 5G freigeschaltet.

Welches Samsung Smartphone mit 5G ist das billigste?

Stand 03. Oktober 2023 ist das billigste Smartphone mit 5G von Samsung das Samsung Galaxy A14 5G. Es kostet aktuell 229,99 € und ist bei Amazon, MediaMarkt und Saturn erhältlich.

Das Galaxy A14 5G hat einen 6,6-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Es wird von einem MediaTek Dimensity 700-Prozessor angetrieben und hat 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 MP, die Frontkamera eine Auflösung von 8 MP.

Das Galaxy A14 5G unterstützt 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 und NFC. Es hat einen 5000-mAh-Akku, der eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen verspricht.

Als Alternative zum Samsung Galaxy A14 5G können Sie auch das Samsung Galaxy A13 5G in Betracht ziehen. Es kostet aktuell 249,99 € und hat eine ähnliche Ausstattung wie das Galaxy A14 5G.

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten Spezifikationen der beiden Smartphones:

Feature Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A13 5G Preis 229,99 € 249,99 € Display 6,6 Zoll, LCD, 2400 x 1080 Pixel 6,6 Zoll, LCD, 2400 x 1080 Pixel Prozessor MediaTek Dimensity 700 MediaTek Dimensity 700 RAM 4 GB 4 GB Speicher 64 GB 64 GB Kamera Hauptkamera: 50 MP, Frontkamera: 8 MP Hauptkamera: 50 MP, Frontkamera: 8 MP Akku 5000 mAh 5000 mAh Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Letztendlich ist das beste Smartphone mit 5G für Sie das, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Wenn Sie ein günstiges Smartphone mit 5G von Samsung suchen, sind beide Modelle eine gute Option.

Wo gibt es bereits 5G Netze in Deutschland?

Laut einer Studie der Bundesnetzagentur vom Juli 2023 hat die Deutsche Telekom das beste 5G-Netz in Deutschland. Die Telekom deckt mit ihrem 5G-Netz bereits rund 68 % der Fläche Deutschlands ab. Vodafone folgt mit einer Netzabdeckung von rund 58 %, gefolgt von Telefónica mit rund 42 %.

Die Telekom bietet mit ihrem 5G-Netz die höchste Download-Geschwindigkeit von bis zu 1,4 GBit/s. Vodafone bietet eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 1 GBit/s, Telefónica eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 800 MBit/s.

Die Netzabdeckung und die Download-Geschwindigkeit können je nach Region und Standort variieren. Es ist daher ratsam, vor dem Vertragsabschluss die Netzabdeckung in Ihrer Region zu prüfen.

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten 5G-Netzen in Deutschland:

Anbieter Netzabdeckung Download-Geschwindigkeit Deutsche Telekom 68 % bis zu 1,4 GBit/s Vodafone 58 % bis zu 1 GBit/s Telefónica 42 % bis zu 800 MBit/s

Wenn Sie das beste 5G-Netz in Deutschland suchen, ist die Deutsche Telekom die beste Wahl. Vodafone und Telefónica bieten ebenfalls gute 5G-Netze, aber die Telekom hat die größte Netzabdeckung und die höchste Download-Geschwindigkeit.

O2 Prepaid: gratis Sim Karte holen, 5G Freischaltung nutzen

O2 Prepaid: gratis Sim Karte holen, 5G Freischaltung nutzen

O2 Freikarte: kostenlose Sim mit richtig viel Datenvolumen für das Smartphone