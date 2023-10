Samsung Galaxy Z Fold 6: 50MP Sensor für die Hauptkamera bleibt – Bereits beim Galaxy Z Fold 5 gab es Kritik wegen zu wenig Neuerungen bei den Modellen und wenn die aktuellen Leaks stimmen, könnte sich das auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Samsung soll beim Galaxy Z Fold 6 weiter auf den GN3 Bildsensor für die Hauptkamera setzen. Das würde weiter eine 50 MP Hauptkamera mit 1μm Pixelgröße bedeuten und damit keine wirkliche Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgänger (zumindest was diesen Teil der Hardware betrifft).

Samsung ISOCELL GN3

Allerdings befinden wir uns noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung der neuen faltbaren Modelle, daher besteht durchaus die Chance, dass die Infos nicht ganz korrekt sind. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Samsung bei der Kamera der Premium-Modelle eher auf vorhandene Technik setzen. Wahrscheinlich wird aber das Linsensystem und auch der Bildsebnsor überarbeitet werden, so dass die Qualität der Aufnahmen doch etwas ansteigen wird, auch wenn der zu Grunde liegende Sensor der gleiche bleibt.

In diesem Jahr hat es daher beispielsweise bei den Fold 5 auch nur für einen bescheidenen Platz 40 im DXOmark Kameraranking gereicht. Das ist dann für ein absolutes Premium-Modelle zum Premium-Preis noch etwas höher und es sieht mit dem GN3 Hauptsensor auch nicht so aus, als wären im kommenden Jahr deutlich bessere Rankings möglich. Das Galaxy Z Fold 6 wird daher wohl auch kein Kamera-Handy werden und das ist schade, denn allein mit der klappbaren Technik wird Samsung die Kunden auf Dauer wohl nicht überzeugen können.

